GAK gegen Wacker Innsbruck: ÖFB-Cup live im Free-TV und Livestream

Am heutigen Dienstag startet der ÖFB-Cup in seine zweite Runde. Gleich zu Beginn gibt es das Aufeinandertreffen zweier Traditionsklubs, wenn der GAK Wacker Innsbruck in der Merkur Arena (18:45 Uhr) empfängt. SPOX verrät euch, wo das Spiel im Free-TV und im Livestream zu sehen ist.

Es treffen nicht weniger als elf österreichische Meistertitel (GAK 1 vs. Wacker 10) sowie elf Cup-Titel (4 vs. 7) in diesem prestigeträchtigen Duell aufeinander. Derzeit sind die beiden zwar nur in der 2. Liga vertreten, nach einem soliden bis starken Saisonstart ist der Rückstand auf die Aufstiegsplätze aber noch in Reichweite..

Der GAK kam allerdings in den letzten Runden etwas in Stocken, unter anderem wegen einer 0:2-Niederlage gegen den heutigen Gegner Wacker Innsbruck vor zwei Wochen. Dementsprechend ist Revanche angesagt, wobei die Innsbrucker ihre verbesserte Form prolongieren und in die nächste Runde einziehen möchten.

GAK vs. FC Wacker Innsbruck: Free-TV & Livestream

Für alle Fans der beiden Mannschaften gibt es gute Nachrichten, denn der ORF hat sich die Rechte an diversen Cup-Spielen gesichert, darunter eben auch GAK gegen Wacker Innsbruck. Die Übertragung beginnt fünf Minuten vor Anpfiff (18:45 Uhr) auf ORF Sport+.

Zudem wird es wie üblich einen Livestream via der ORF TVthek geben, für alle die das Spiel nicht regulär im TV verfolgen können.

Grazer AK - Wacker Innsbruck: Mögliche Aufstellungen

GAK: Haider - Zündel, Graf, Gantschnig, Kozissnik - Perchtold, Schellnegger - Rosenberger, Nutz, Hackinger - Barbosa

Innsbruck: Pelko - Jaritz, Saravanja, Gezos, Blomeyer - Aydin, Gezos, Rusek, Hütter - Pecirep, Markoutz

