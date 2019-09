FK Austria Wien - SCR Altach: Bundesliga heute im Livestream, TV und Liveticker

Krisenbewältigung. Das heißt am heutigen Sonntag für die Wiener Austria gegen Altach (14.30 Uhr im LIVETICKER), die den Anschluss an das obere Playoff nicht verlieren wollen. SPOX verrät euch, wo das Spiel via TV, Livestream und im Liveticker zu verfolgen ist.

Nach sieglosen Spielen en suite, muss für Wiener Austria wieder ein Dreier her. Derzeit befinden sich die Violetten sogar auf dem vorletzten Platz, mit einem Sieg könnte man aber immerhin bis auf Platz sieben vorrücken und den Anschluss an das obere Playoff halten. Doch dieses Unterfangen wird alles andere als leicht.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Denn der heutige Gegner Altach sammelte in der letzten Runde ordentlich Selbstvertrauen, schoss man doch St. Pölten mit 6:0 aus dem Stadion. Daran möchten die Vorarlberger anschließen, um den Abstand auf Platz sechs auf einen Punkt zu verkürzen und gleichzeitig die Wiener nicht an sich vorbei ziehen zu lassen.

© GEPA

FK Austria - SCR Altach : Mögliche Aufstellungen

Austria: Lucic - Martschinko, Palmer-Brown, Serbest, Klein - Jeggo - Fitz, Grünwald, Demaku, Sax - Monschein

Altach: Kobras - Karic, Schmiedl, Zwischenbrugger, Thurnwald - Schreiner, Diakite, Oum Gouet, Jamnig - Fischer, Berisha

Austria - Altach: Hier wird das Spiel im TV übertragen

Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Sky hält die Rechte zur österreichischen Bundesliga, weshalb Austria vs. Altach nur dort zu sehen sein wird. Die Übertragung beginnt um 14 Uhr auf Sky Sport Austria 3, kommentiert von Charly Leitner. Die Konferenz beider Spieler, Hartberg vs. WAC läuft zur selben Zeit, ist auf Sky Sport Austria 1 zu finden.

FK Austria Wien vs. Altach: Das Spiel im LIVETICKER

SPOX bietet zu jedem Bundesliga-Spiel einen exklusiven SPOX-LIVETICKER und steht daher kurz vor dem Ankick um 14:30 Uhr auch für dieses Spiel zur Verfügung.

© GEPA

Bundesliga, 8. Runde: Die Begegnungen im Überblick