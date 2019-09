Erling Haaland von Red Bull Salzburg: „Zlatan Ibrahimovic ist mein größtes Idol“

Red Bull Salzburgs Erling Haaland hat sich in einem Interview über das bevorstehende Spiel in der UEFA Champions League beim FC Liverpool (Mi., 21 Uhr im LIVETICKER) geäußert. Für den 19-Jährigen ist die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp aktuell das beste Team der Welt. Außerdem nennt er Zlatan Ibrahimovic als sein großes Vorbild.

"Wir haben auf jeden Fall eine Chance, aber man muss ehrlicherweise sagen, dass es auf der Welt kein besseres Team als Liverpool gibt", sagte Haaland gegenüber Omnisport über ein mögliches Einziehen der Salzburger in die K.o.-Phase der Champions League. "Auch Napoli hat ein starkes Team, aber wir haben sie im vergangenen Jahr geschlagen. Alles ist möglich. Aber es ist eine richtig harte Gruppe."

Nach dem fulminanten 6:2-Heimsieg gegen Genk am ersten Spieltag wartet mit dem Auswärtsspiel an der Anfield Road von Liverpool eine harte Aufgabe. Dort trifft Haaland auf Virgil van Dijk, der am vergangenen Montag bei der Wahl zum Weltfußballer des Jahres hinter Lionel Messi auf Platz zwei landete.

"Es ist nicht möglich, die Spielsituationen gegen van Dijk zu trainieren. Aber man kann an Dingen feilen, die ihn vielleicht austricksen oder aus dem Spiel nehmen", sagte Haaland über seinen direkten Gegenspieler am kommenden Mittwoch. "Aber das ganze Liverpooler Team ist stark. Wir müssen so gut wie noch nie spielen, um eine Chance zu haben."

Das zweite Champions-League-Spiel in Haalands Karriere findet vor der "besten Atmosphäre der Welt" statt, wie Haaland die Anfield Road bezeichnete. "Ich freue mich darauf, dort zu spielen."

Erling Haaland: Nachfolger von Zlatan Ibrahimovic?

Haaland wechselte im vergangenen Winter von Molde FK in seiner norwegischen Heimat nach Salzburg. Kolportiert wurde eine Ablösesumme in der Höhe von fünf Millionen Euro, sein Vertrag beim österreichischen Serienmeister läuft aktuell bis Sommer 2023.

Haaland gilt als eines der größten Talente im norwegischen Fußball. "Ich hatte viele Vorbilder", verriet Haaland, bevor er einen konkreten Namen nannte: "Zlatan Ibrahimovic ist mein größtes Idol."

"Die Art und Weise, wie er sich hocharbeitete und noch heute spielt, beeindruckt mich", schwärmte er. "Er ist ja Skandinavier, und irgendjemand muss ja seine Rolle übernehmen."