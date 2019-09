"Sind weit entfernt, uns schämen zu müssen": Die Stimmen zu Polen gegen Österreich

Die österreichischen Nationalelf konnte trotz starker Leistung "nur" einen Punkt in Polen entführen. Das Spiel nach vorne funktionierte im Kollektiv außerordentlich gut, ein Tor blieb den Österreichern dennoch verwehrt. So haderte Stürmer Marko Arnautovic nach dem Spiel über seine vergebenen Chancen: Die Stimmen zum Spiel.

Marko Arnautovic (ÖFB-Stürmer): "Bei dem Stangenkopfball war Pech dabei, beim zweiten Mal habe ich mir den Ball falsch mitgenommen, dann war ich nicht in der richtigen Position, um gut abschließen zu können. Im Großen und Ganzen haben wir das Spiel dominiert, wir hatten mehr Ballbesitz, mehr Chancen, leider ist es uns nicht gelungen zu gewinnen. Wir sind aber mit dem Punkt zufrieden, weil es nicht leicht ist in Polen zu spielen."

Konrad Laimer (ÖFB-Mittelfeldspieler): "Es war ein sehr intensives Spiel von der ersten bis zur letzten Sekunde. Wir haben ein sehr ordentliches Spiel gemacht, ab und zu haben wir den Ball zu langsam laufen lassen. Im Großen und Ganzen können wir zufrieden sein. 0:0, Punkt in Polen, da kann man zufrieden sein."

Valentino Lazaro (ÖFB-Flügelspieler): "Ich denke, dass wir sehr gut reingestartet sind, dass wir den Willen gezeigt haben, drei Punkte zu holen. Leider haben wir uns in der ersten Halbzeit ein paar Mal auskontern lassen. Wir sind froh, es ist kein schlechter Punkt. Mit der Leistung sind wir weit entfernt, uns schämen zu müssen. Es war kein einfaches Spiel."

Franco Foda (ÖFB-Teamchef): "Wir haben den Gegner genauso erwartet, waren bestens vorbereitet. Die Jungs haben ein tolles Spiel an den Tag gelegt in der Defensive und der Offensive. Wir haben wenig zugelassen und hatten selbst vier, fünf Möglichkeiten, das Spiel für uns zu entscheiden. Aufgrund der klareren Chancen hätten wir das Spiel gewinnen müssen. Vor der Pause haben wir uns zweimal auskontern lassen, das haben wir zweite Halbzeit besser gemacht. Die Mannschaft war sehr engagiert, willig und wollte bis zum Schluss gewinnen. Schade, dass es nicht gelungen ist, aber Kompliment an die Mannschaft. Ich habe schon bei der Auslosung gesagt, dass es eine ganz enge Gruppe ist, die am letzten Spieltag entschieden wird. Wir haben es nach wie vor in der eigenen Hand. Jetzt kommen zwei Finalspiele auf uns zu, darauf freuen wir uns."

Jerzy Brzeczek (Polen-Teamchef): "Wir haben gegen eine sehr gute Mannschaft gespielt. Wir müssen uns verbessern, das geht nicht von heute auf morgen, aber es wird besser. Vorne haben wir die Pässe nicht gut gespielt, aber in der Defensive sind wir gut gestanden. Es ist ein Punkt, wir sind immer noch Tabellenführer. Was hätte es uns gebracht, wenn wir 70 Minuten dominieren und dann ein Gegentor bekommen? Aber natürlich müssen wir dominanter sein."

No Hinti No Problem: Die Noten zu Polen gegen Österreich © GEPA 1/14 Die ÖFB-Elf dominierte nach Ansage im ausverkauften Nationalstadion in Warschau über weite Strecken ihren Gegner. Trotz überlegenen Spielanteilen konnte die Nationalelf abermals ihre gute Arbeit nicht in Tore ummünzen. Die Spieler in der Einzelkritik. © GEPA 2/14 Cican Stankovic (Note=2-): Längere Zeit nicht gefordert, dann aber mit einem Weltklasse-Reflex nach Glik-Kopfball zur Stelle. Zeigte in den letzten Minuten kleine Unsicherheiten. © GEPA 3/14 Stefan Lainer (Note=2-): Harmonierte am rechten Flügel mit Lazaro deutlich besser als seine Kollegen auf dem linken und sorgte für gefährliche Zuspiele auf Arnautovic. Verlor bei Kontern seinen Gegenspieler mehrmals gefährlich, wurde aber nicht bestraft. © getty 4/14 Stefan Posch (Note=2+): Musste seine Brecher-Qualitäten eher selten zeigen, war dann aber stets zur Stelle. Wählte meist den Sicherheitspass, aber unaufgeregtes und daher solides Startelfdebüt. © GEPA 5/14 Aleksandar Dragovic (Note=1-): Ließ Lewandowski einmal im Konter gefährlich aufblitzen, pickte aber ansonsten am Topstürmer. Konnte von der linken Seite nicht so sehr seine Passstärke ausspielen. © GEPA 6/14 Andreas Ulmer (Note=3): Der Oldie versucht es vor allem mit Flanken aus dem Halbfeld auf Arnautovic. Der Linksverteidiger hätte eventuell im Angriff noch etwas mehr Breite geben können und blieb daher eher unnauffällig, im Guten wie im Schlechten. © GEPA 7/14 Julian Baumgartlinger (Note=2+): Dreh- und Angelpunkt im Spielaufbau. Musste defensiv oftmals weite Meter aufgrund der hohen Pressinglinie der Österreicher (und vor allem Laimer) zurücklegen. Dominierte das Mittelfeld. © GEPA 8/14 Konrad Laimer (Note=2): Konnte an seine Leistungen anbinden. Ließ sich in der ersten Hälfte öfters nach vorne locken wodurch Kollege Baumgartlinger riesige Löcher stopfen musste. Mit Ball wieder einmal mit starkem vertikalen Spiel und Abschlussversuchen. © GEPA 9/14 Valentino Lazaro (Note=2+): Weitaus aktiver als Alaba auf der Gegenseite. Führte sein kombinatives Angriffsspiel äußerst ballsicher aus, ohne Kugel im Strafraum jedoch eher harmlos. © GEPA 10/14 Marcel Sabitzer (Note=2): Leitete gut das Spiel ins letzte Angriffsdrittel, startete zwei selbstbewusste Soli, blieb bei Kombinationen durch die Mitte aber meist bei Glik Endstation. © GEPA 11/14 David Alaba (Note=2-): Viele Abschlüsse, viele Ballverluste. Agierte mehr auf der Zehnerposition im linken Halbfeld als auf dem Flügel, gelang dabei spielerisch nicht immer alles. © GEPA 12/14 Marko Arnautovic (Note=3): Starker Kopfball in der 10. Minute ans Lattenskreuz, hätte sich allein vor Fabianski zum Matchwinner machen können. War bemüht, ließ als Sturmspitze trotz viel Raum und Zeit die Kaltschnäuzigkeit im Sechzehner vermissen. © GEPA 13/14 Stefan Ilsanker (ohne Bewertung): Kam in der 77. Minute für Valentino Lazaro, ein weiteres glückliches Kopfballtor blieb aber leider aus. © GEPA 14/14 Michael Gregoritsch (ohne Bewertung): Wurde in der 89. Minute eingewechselt, konnte aber ebenso nicht für den lucky punch sorgen.

