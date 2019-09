Aleksandar Dragovic über Stefan Posch: "Muss am Boden bleiben, sonst bekommt er eine auf den Deckel"

Für beide war es das zweite Länderspiel. Und beide trugen einen erheblichen Teil dazu bei, dass das österreichische Nationalteam am Montag in Polen ein torloses Remis geholt hat: Torhüter Cican Stankovic und Verteidiger Stefan Posch waren zwei Gewinner des EM-Qualifikationsspiels.

Posch hatte erst beim Abendessen vor der Partie erfahren, dass er statt des an der Wade verletzten Martin Hinteregger in der Innenverteidigung einspringen darf. "Er hat gespielt wie ein alter Hase", lobte Teamchef Franco Foda den 22-Jährigen, der sich beim deutschen Bundesligisten 1899 Hoffenheim einen Stammplatz erkämpft hat.

Im ÖFB-Team muss sich Posch vorerst hinter den erfahreneren Aleksandar Dragovic und Hinteregger anstellen. Der Steirer bewies mit einer starken Leistung in Warschau aber, dass man sich jederzeit auf ihn verlassen kann. "Es war ein sehr gutes Spiel von uns. Mit dem Punkt können wir leben", sagte der frühere U21-Nationalspieler, der erstmals von Beginn an im A-Team zum Einsatz kam.

Im Verbund mit Dragovic entschärfte Posch auch Polens Stürmerstar Robert Lewandowski. "Ich verstehe mich gut mit ihm", sagte der Youngster über seinen Nebenmann, der bereits 76 Länderspiele in den Beinen hat. "Da kann ich auch noch etwas lernen." Dragovic wiederum bescheinigte dem Hoffenheim-Legionär eine "überragende" Leistung und vor allem großes Potenzial. "Wenn er am Boden bleibt, hat er eine große Karriere vor sich. Und er muss am Boden bleiben, sonst bekommt er eine auf den Deckel von mir."

Julian Baumgartlinger: "Da sieht man, welche Qualität wir haben"

No Hinti No Problem: Die Noten zu Polen gegen Österreich © GEPA 1/14 Die ÖFB-Elf dominierte nach Ansage im ausverkauften Nationalstadion in Warschau über weite Strecken ihren Gegner. Trotz überlegenen Spielanteilen konnte die Nationalelf abermals ihre gute Arbeit nicht in Tore ummünzen. Die Spieler in der Einzelkritik. © GEPA 2/14 Cican Stankovic (Note=2-): Längere Zeit nicht gefordert, dann aber mit einem Weltklasse-Reflex nach Glik-Kopfball zur Stelle. Zeigte in den letzten Minuten kleine Unsicherheiten. © GEPA 3/14 Stefan Lainer (Note=2-): Harmonierte am rechten Flügel mit Lazaro deutlich besser als seine Kollegen auf dem linken und sorgte für gefährliche Zuspiele auf Arnautovic. Verlor bei Kontern seinen Gegenspieler mehrmals gefährlich, wurde aber nicht bestraft. © getty 4/14 Stefan Posch (Note=2+): Musste seine Brecher-Qualitäten eher selten zeigen, war dann aber stets zur Stelle. Wählte meist den Sicherheitspass, aber unaufgeregtes und daher solides Startelfdebüt. © GEPA 5/14 Aleksandar Dragovic (Note=1-): Ließ Lewandowski einmal im Konter gefährlich aufblitzen, "pickte" aber ansonsten am Topstürmer. Konnte von der linken Seite nicht so sehr seine Passstärke ausspielen. © GEPA 6/14 Andreas Ulmer (Note=3): Oldie Ulmer versuchte es vor allem mit Flanken aus dem Halbfeld auf Arnautovic. Der Linksverteidiger hätte eventuell im Angriff noch etwas mehr Breite geben können und blieb daher eher unnauffällig, im Guten wie im Schlechten. © GEPA 7/14 Julian Baumgartlinger (Note=2+): Dreh- und Angelpunkt im Spielaufbau. Musste defensiv oftmals weite Meter aufgrund der hohen Pressinglinie der Österreicher (und vor allem Laimer) zurücklegen. Dominierte das Mittelfeld. © GEPA 8/14 Konrad Laimer (Note=2): Konnte an seine Leistungen anbinden. Ließ sich in der ersten Hälfte öfters nach vorne locken, wodurch Kollege Baumgartlinger riesige Löcher stopfen musste. Mit Ball wieder einmal mit starkem vertikalen Spiel und Abschlussversuchen. © GEPA 9/14 Valentino Lazaro (Note=2+): Weitaus aktiver als Alaba auf der Gegenseite. Führte sein kombinatives Angriffsspiel äußerst ballsicher aus, ohne Kugel im Strafraum jedoch eher harmlos. © GEPA 10/14 Marcel Sabitzer (Note=2): Leitete gut das Spiel ins letzte Angriffsdrittel, startete zwei selbstbewusste Soli, blieb bei Kombinationen durch die Mitte aber meist bei Glik Endstation. © GEPA 11/14 David Alaba (Note=2-): Viele Abschlüsse, viele Ballverluste. Agierte mehr auf der Zehnerposition im linken Halbfeld als auf dem Flügel, gelang dabei spielerisch nicht immer alles. © GEPA 12/14 Marko Arnautovic (Note=3): Starker Kopfball in der 10. Minute ans Lattenskreuz, hätte sich allein vor Fabianski zum Matchwinner machen können. War bemüht, ließ als Sturmspitze trotz viel Raum und Zeit die Kaltschnäuzigkeit im Sechzehner vermissen. © GEPA 13/14 Stefan Ilsanker (ohne Bewertung): Kam in der 77. Minute für Valentino Lazaro, ein weiteres glückliches Kopfballtor blieb aber leider aus. © GEPA 14/14 Michael Gregoritsch (ohne Bewertung): Wurde in der 89. Minute eingewechselt, konnte aber ebenso nicht für den lucky punch sorgen.

Lob für das kurzfristig zusammengespannte Innenverteidiger-Duo gab es auch von den Vorderleuten. "Drago und Poschi waren sehr, sehr souverän. Da merkt man die Breite, die wir haben", meinte Kapitän Julian Baumgartlinger. Posch habe ein "perfektes Spiel" gemacht, ergänzte Mittelfeld-Dynamo Konrad Laimer. "Da sieht man, welche Qualität wir im Kader haben, auch wenn jemand ausfällt."

Foda war von der gesamten Hintermannschaft angetan. "Das war eine sehr gute Defensiv-Leistung, auch mit dem Tormann zusammen", betonte der Deutsche. Auf dieser Position hatte er wie drei Tage davor gegen Lettland (6:0) Stankovic das Vertrauen geschenkt - und wurde dafür nicht bestraft. Der Salzburg-Schlussmann blieb auch in seinem zweiten Länderspiel ohne Gegentor.

Cican Stankovic: "Die Jungs geben mir Sicherheit"

Seine Leistungen bezeichnete Stankovic als "relativ gut". Der 26-Jährige hofft, auch in den anstehenden Schlüsselspielen der EM-Quali im Oktober gegen die direkten Konkurrenten Israel und Slowenien im Tor zu stehen. Der bisherige Nationaltorhüter Heinz Lindner ist immer noch ohne Club. "Ich hoffe, dass ich im Verein weiter Leistung zeige in der Bundesliga, im Cup und auch in der Champions League", sagte sein Nachfolger.

Im Zusammenspiel mit seinen Vorderleuten habe er sich sehr wohlgefühlt, erklärte Stankovic. "Die Jungs geben mir Sicherheit und ich gebe ihnen Sicherheit." Der starke Auftritt von Posch überraschte ihn nicht. "Der Junge hat so viel Qualität."

Diese soll Österreichs gesamtes Team auch gegen Israel und Slowenien zeigen. Dann stehe einer EM-Teilnahme nichts im Wege, meinte Posch. "Wenn wir die Qualität, die wir gezeigt haben, in den nächsten Spielen auf den Platz bringen, mache ich mir keine Sorgen, dass wir es nicht schaffen. Wir haben es in der eigenen Hand."