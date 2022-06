Am 4. Spieltag der Nations League kommt es heute erneut zum Duell zwischen Österreich und Dänemark. Wo Ihr die Partie der Gruppe A1 live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung des Spiels, liefern wir Euch hier.

Zum zweiten Mal in der Gruppenphase der Nations League trifft Österreich auf Dänemark. Das Hinspiel verlor die Elf von Ralf Rangnick. Machen es die Österreicher heute auswärts in Kopenhagen besser?

Dänemark vs. Österreich, Übertragung: Nations League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Am heutigen Montagabend, den 13. Juni, duellieren sich Österreich und Dänemark am 4. Spieltag der Nations League. Das Rückspiel in der Gruppe A1 beginnt heute Abend um 20.45 Uhr im Parken-Stadion in Kopenhagen, dem Nationalstadion Dänemarks.

Das Hinspiel gegen Dänemark verlor Österreich in der vergangenen Woche mit 1:2. In einem äußerst engen Spiel erzielte Jens Stryger Larsen erst in der 84. Minute den 2:1-Siegtreffer. Kurios war die Partie vor allem aus einem Grund: Aufgrund eines Stromausfalls in Teilen des zweiten Bezirks in Wien konnte das Spiel erst mit 90-minütiger Verspätung beginnen. Weitere Schlagzeilen außerhalb des Platzes machte Martin Hinteregger: Der Verteidiger von Eintracht Frankfurt distanzierte sich mittlerweile nach einer geplanten Zusammenarbeit mit FPÖ-Gemeinderat und Identitären-Organisator Heinrich Sickl.

Trotz der Niederlage am 2. Spieltag befindet sich das Team von Ralf Rangnick an zweiter Stelle in der Gruppe A1. Dank des 1:1 gegen Weltmeister Frankreich liegt Österreich in der Gruppe weiterhin vor Kroatien und Frankreich. Den ersten Rang in der Gruppe hat Dänemark inne. Nach den Siegen gegen Frankreich und Dänemark führt das Team von Kaspar Hjulmand die Gruppe A1 mit sechs Zählern an.

Dänemark vs. Österreich, Übertragung: Nations League heute live im TV und Livestream

Heute bieten sich Euch einige Möglichkeiten, Dänemark vs. Österreich live im TV und im Livestream zu verfolgen. Zum einen geht das im Free-TV, aber auch mit einem Abo bei DAZN.

Dänemark vs. Österreich, Übertragung: Nations League heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Der ORF zeigt die Partie zwischen Dänemark und Österreich heute ab 20.15 Uhr live im Free-TV. Der Anpfiff des Spiels erfolgt in Kopenhagen um 20.45 Uhr.

Für den Kommentar des Spiels sind heute Oliver Polzer und Roman Mählich zuständig. Als Moderator führt Rainer Pariasek durch die Sendung. Als Experten stehen für den ORF Herbert Prohaska und Helge Payer bereit.

Dänemark vs. Österreich, Übertragung: Nations League heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Der ORF zeigt das Spiel zwischen Dänemark und Österreich am heutigen Abend auch live und in voller Länge im kostenlosen Livestream in der ORF-TVthek.

Auf DAZN könnt Ihr die Begegnung der Gruppe A1 ebenfalls live und vollumfänglich im Livestream verfolgen. DAZN besitzt nämlich umfangreiche Übertragungsrechte für die Nations League. Max Gross kommentiert für Euch die Partie heute live.

Dänemark vs. Österreich, Übertragung: Nations League heute im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch die Partie zwischen Dänemark und Österreich heute in einem ausführlichen Liveticker. Ihr verpasst bei uns also keine wichtige Spielszene. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Nations League: Die Gruppe A1 im Überblick