In der Nations League kommt es am heutigen Abend zum Rückspiel in der Gruppe A1 zwischen Dänemark und Österreich. Hier könnt Ihr die komplette Begegnung im Liveticker verfolgen.

Mit dem Spiel Dänemark gegen Österreich trifft heute der Erste der Gruppe A1 auf den Zweiten. Nur zwei Zähler trennen die Teams aktuell. Hier im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr, welches Team sich die Tabellenspitze sichern kann.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Dänemark vs. Österreich: Nations League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Spitzenspiel in der Gruppe A1! Vor dem Beginn der Nations League hätten das vermutlich die wenigsten gedacht, doch mit Dänemark und Österreich treffen heute die beiden Spitzenreiter der Gruppe A1 aufeinander. Das Hinspiel verlor Österreich zu Hause knapp mit 1:2. Kann das Team von Ralf Rangnick sich heute verbessern und die Tabellenspitze in der Gruppe erobern?

Vor Beginn: Das Spiel beginnt heute um 20.45 Uhr im Parken-Stadion in Kopenhagen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Begegnung zwischen Dänemark und Österreich.

Dänemark vs. Österreich: Nations League live im TV und Livestream

Im Free-TV seht Ihr die Partie zwischen Dänemark und Österreich heute live und in voller Länge ab 20.15 Uhr im ORF. Der ORF bietet zudem einen kostenlosen Livestream der Partie in der ORF-TVthek an. Das Duell beginnt heute Abend um 20.45 Uhr.

Nations League - Die Gruppe A1 im Überblick