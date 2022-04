UEFA Youth League: Fragen und Antworten zum Finale zwischen Red Bull Salzburg und Benfica Lissabon

Am Montag steigt das Finale der UEFA Youth League zwischen Red Bull Salzburg und Benfica Lissabon. Wie haben es die beiden Finalisten ins Endspiel geschafft? Wer gilt als Favorit? Und auf welche Salzburger Spieler sollte man besonders genau schauen? SPOX liefert Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Finale von Nyon.

UEFA Youth League, Finale: Alle Informationen rund ums Endspiel zwischen Red Bull Salzburg und Benfica Lissabon

Am Montag um 18 Uhr steigt das große Endspiel der UEFA Youth League im schweizerischen Nyon. Das Colovray-Stadion wird Austragungsort des Finales sein, das zum insgesamt achten Mal ausgespielt wird. Red Bull Salzburg und Benfica Lissabon haben sich unter den 64 gestarteten Teams qualifiziert.

Bisher gab es dieses Duell erst ein Mal in der Youth League, Salzburg setzte sich dabei mit 2:1 gegen die Portugiesen durch - es war das Finale von 2017.

Sollte es nach 90 Minuten unentschieden stehen, stünde sofort ein Elfmeterschießen an. Eine Verlängerung bei K.o.-Spielen gibt es in der Youth League nicht. Schiedsrichter der Partie am Montag wird übrigens der Deutsche Harm Osmers sein.

© getty Schiedsrichter Harm Osmers wird das Finale der UEFA Youth League 2022 leiten.

UEFA Youth League, Finale: So erreichten Red Bull Salzburg und Benfica das Endspiel

Die Salzburger setzten sich in der Gruppenphase gegen den FC Sevilla, OSC Lille und die U19 des VfL Wolfsburg als Gruppensieger durch. Im Achtelfinale wäre dann gegen MSK Zilina aus der Slowakei beinahe schon Schluss gewesen, erst nach Elfmeterschießen kam die Mannschaft von Trainer Rene Aufhauser weiter. In der Runde der letzten Acht setzten die Bullen dann bei Paris St.-Germain ein erstes Ausrufezeichen und siegten mit 3:1, im Halbfinale wurde Atletico beim 5:0-Sieg regelrecht zerstört.

Benfica marschierte beinahe mühelos durch die Gruppenphase, warf die Vertretung von Barca ebenso raus wie die der Bayern und wurde noch vor Dynamo Kiew Gruppenerster. Das Achtelfinale beim FC Midtjylland war mit einem 3:2-Sieg noch eine vergleichsweise knappe Angelegenheit, im Viertelfinale gegen Stadtrivale Sporting gab es dann aber ein klares 4:0 und im Halbfinale gegen Juventus nach einem wahren Krimi samt Elfmeterschießen ein 6:5.

UEFA League, Finale: Wie lief das Halbfinale?

Salzburg überrollte Atletico, das in der Runde davor Borussia Dortmund ausgeschaltet hatte, in deren eigenen Stadion, bereits zur Pause stand es 3:0 für die Österreicher. Obwohl Salzburg dann im zweiten Durchgang mehrere Gänge runterschaltete, gelangen noch zwei weitere Treffer zum Kantersieg und damit auch dem höchsten in der gesamten K.o.-Phase des Wettbewerbs neben Juventus' 5:0 gegen AZ Alkmaar.

Die Italiener waren es auch, die sich dann mit Benfica ein unglaublich spannendes Spiel im anderen Halbfinale lieferten. Juventus lag schon nach zehn Minuten 0:2 hinten, profitierte bei seiner Aufholjagd aber vom Platzverweis für Benficas Keeper Samuel Soares und glich in Überzahl in der zweiten Halbzeit noch aus. Im direkt folgenden Elfmeterschießen vergab dann aber Juventus doppelt, Benfica leistete sich nur einen Fehlschuss - womit die Portugiesen nun schon zum vierten Mal in der achten Auflage des Wettbewerbs im Finale stehen.

UEFA Youth League, Finale: Wie oft stand Red Bull Salzburg im Endspiel?

Red Bull Salzburg kann in dieser Statistik mit Benfica noch lange nicht mithalten. Aber immerhin ist es jetzt auch schon die zweiten Endspielteilnahme für den Brause-Klub nach 2017. Trainer damals übrigens: Der heutige Dortmund-Coach Marco Rose.

UEFA Youth League, Finale: wer sind die bisherigen Titelträger?

Klub Saison FC Barcelona 2013/14 FC Chelsea 2014/15 FC Chelsea 2015/16 Red Bull Salzburg 2016/17 FC Barcelona 2017/18 FC Porto 2018/19 Real Madrid 2019/20 Nicht ausgetragen 2020/21

UEFA Youth League, Finale: Wie oft gewann RB Salzburg das Turnier?

Die erste und bislang einzige Finalteilnahme für die Salzburger endete dann auch mit dem Triumph. Im Finale von Nyon schlug Roses Mannschaft das favorisierte Benfica mit Spielern wie Ricardo Araujo, Ruben Dias oder Joao Felix mit 2:1. Für Salzburg war es der erste große internationale Titel und für Marco Rose der Durchbruch als Trainer.

Und für Benfica auch im Jugendbereich die Fortsetzung des mittlerweile fast schon mystischen Guttmann-Fluchs. Ex-Benfica-Trainer Bela Guttmann belegte die Portugiesen nach dessen Abgang bei Benfica mit der Prophezeiung, sie würden von nun an 100 Jahre kein internationales Finale mehr gewinnen. Und bisher hält der "Fluch" tatsächlich bei den Profis und der A-Jugend an: In der Youth League hat Benfica alle seine drei Endspiele bisher verloren.

UEFA Youth League, Finale: Wer sind da die "Stars" von Red Bull Salzburg?

"Die Youth League zu gewinnen, wäre für uns alle großartig, sensationell, einfach nur fantastisch", sagt Bullen-Coach Aufhauser. Der ehemalige Profi kann dabei sicher auf die Tore von Roko Simic hoffen. Der kroatische U-21-Nationalspieler dürfte der auffälligste Akteur der Salzburger sein.

Roko ist der Sohn von Dario Simic, der ehemaligen kroatischen Abwehrlegende. Der Papa war zweifacher Champions-League-Sieger, der erste Spieler mit über 100 Länderspielen für Kroatien, spielte unter anderem für Milan, Inter und AS Monaco. In der Torjägerliste liegt Simic aktuell zusammen mit Mads Hansen und Aral Simris vom FC Midtjylland auf Platz eins - kann das dänische Duo aber im Finale noch überholen.

Viel Transfer-Theater: Die Youth-League-Überflieger des BVB © getty 1/22 Borussia Dortmund ist erstmals in das Viertelfinale der UEFA Youth League eingezogen und setzte sich die Mannschaft im Achtelfinale im Elfmeterschießen gegen Manchester United durch. © getty 2/22 Der BVB war überhaupt der einzige deutsche Klub, der sich für die K.o.-Phase qualifiziert hat. Der FC Bayern, RB Leipzig und der VfL Wolfsburg scheiterten in der Gruppenphase, der 1. FC Köln über den Meisterweg. © getty 3/22 Für Dortmund geht es im Viertelfinale am heutigen Mittwoch gegen Atletico Madrid. Wer sind die spannendsten Spieler im BVB-Kader? © getty 4/22 Silas Ostrzinski (18, Tor): Kam 2018 zum BVB und spielt bereits seit 2020 für die U19. Dort war Ostrzinski zunächst Ersatz hinter dem gleichaltrigen Marian Kirsch, ehe er sich einen Stammplatz erkämpfte. © imago images 5/22 Beim Elfmeterschießen gegen United avancierte Ostrzinski zum Helden, indem er zwei gegnerische Elfer hielt. Durchaus ein Vorteil: seine Körpergröße von 1,98 Meter. © getty 6/22 Nnamdi Collins (18, Innenverteidigung): Kam 2016 von Düsseldorf nach Dortmund - und blockte seitdem Avancen von internationalen Top-Klubs ab. Der FC Chelsea, Manchester City und Juventus Turin lockten vergeblich mit hohen Handgeldern. © getty 7/22 Mit seiner Körpergröße von 1,91 Metern ist Collins physisch robust und gilt außerdem als einer der schnellsten Spieler im BVB-Nachwuchs. Nach Knieproblemen zu Beginn der Saison aktuell aus der U19-Startelf nicht wegzudenken. © getty 8/22 Soumaila Coulibaly (18, Innenverteidigung): Im Sommer 2021 von PSG verpflichtet, fehlte zunächst aber wegen eines Kreuzbandrisses. Dann sammelte er Spielpraxis in der 3. Liga. Beim 1:1 gegen Augsburg saß er erstmals bei den Profis auf der Bank. © getty 9/22 Tom Rothe (17, Linksverteidigung): Kam im Sommer 2021 vom FC St. Pauli nach Dortmund und avancierte in der U19 sofort zum Stammspieler. Ihm wird eine beeindruckende Mentalität nachgesagt. © getty 10/22 Lion Semic (18, Rechtsverteidigung): Semic spielt schon seit 2017 in der Dortmunder Jugend. Gilt als offensivstarker Außenbahnspieler und überzeugt vor allem mit seinem brutalen Tempo. Im Herbst fehlte er länger wegen eines Muskelfaserrisses. © imago images 11/22 Dennis Lütke-Frie (18. Mittelfeld): Der Kapitän spielt schon seit Kindestagen für den BVB und stand in der aktuellen Saison in jedem Pflichtspiel auf dem Platz. Seit der U15 spielt Lütke-Frie auch regelmäßig in den deutschen U-Nationalmannschaften. © getty 12/22 Abdoulaye Kamara (17, Mittelfeld): Kam im Sommer 2021 von PSG nach Dortmund und unterschrieb direkt einen Profivertrag. Er gilt in seinem Auftreten als sehr selbstbewusst. © getty 13/22 In der aktuellen Saison pendelte Kamara zwischen der U19 und der Reservemannschaft in der 3. Liga. Dort löste er Youssoufa Moukoko als jüngsten eingesetzten Spieler der Geschichte ab. © imago images 14/22 Göktan Gürpüz (19, Mittelfeld): Spielte fünf Jahre lang in der Jugend von Schalke, ehe er 2016 zum großen Rivalen wechselte. Kürzlich unterschrieb er einen Profivertrag - genau wie sein Bruder Gökdeniz, der aktuell für die U17 spielt. © imago images 15/22 Gürpüz gilt als hervorragender Techniker, als klassischer Zehner. "Der Junge wird irgendwann Bundesliga spielen", sagte U19-Trainer Mike Tullberg den Ruhr Nachrichten, merkte aber an: "Er ist ein Spätentwickler, aber der Körper wird auch kommen." © getty 16/22 Jamie Bynoe-Gittens (17, Rechtsaußen): Gegen seine Landsmänner von United ebnete er mit seinem Doppelpack in der regulären Spielzeit den Einzug ins Elfmeterschießen. Er kam im Sommer 2020 von Manchester City zum BVB. © getty 17/22 Seitdem hatte er mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, für die Dortmunder U19 kam er insgesamt erst bei elf Pflichtspielen zum Einsatz. Die Ausbeute ist aber stark: neun Tore, drei Assists. Vergangenen Sommer durfte er bei den Profis mittrainieren. © imago images 18/22 Bradley Fink (18, Sturm): Geboren in der Schweiz besitzt Fink auch die englische Staatsbürgerschaft. Er kam 2019 mit Nebengeräuschen vom FC Luzern nach Dortmund - und bewährte sich dort seitdem als absolute Tormaschine. © imago images 19/22 In 50 Pflichtspielen für diverse Dortmunder Jugendmannschaften schoss der 1,93 Meter große Brecher schon 42 Tore. Im Laufe dieser Saison wurde er zur Drittligamannschaft hochgezogen. Gegen United musste er wegen einer Gelbsperre passen. © getty 20/22 Julian Rijkhoff (17, Sturm): Wechselte im Januar 2021 mit viel Getöse von Ajax Amsterdam nach Dortmund. Sogar Oranje-Legende Marco van Basten meldete sich zu Wort und attestierte seinem Landsmann ein "sehr schlechtes Management". © getty 21/22 In Dortmund erarbeitete sich Rijkhoff schon mit 16 Jahren einen Stammplatz bei der U19, in dieser Saison gelangen ihm wettbewerbsübergreifend 19 Tore. Auch in der niederländischen U17 gesetzt. © getty 22/22 Mike Tullberg (36, Trainer): Der Däne trainierte in der Saison 2019/20 die Reservemannschaft, ehe ihm die U19 anvertraut wurde. Die A-Jugend-Bundesliga führt seine Mannschaft aktuell souverän an.

Auch der erst 18-jährige Flügelflitzer Oumar Diakite ist ziemlich weit für sein Alter, im Mittelfeld zieht unter anderem Lawrence Agyekum die Fäden. Diakite und Agyekum kommen aus der Elfenbeinküste beziehungsweise aus Ghana und stehen damit auch stellvertretend für die Salzburger Transfer-Philosophie, begabte Spieler auch auf Afrika schon früh in den Klub zu holen - um sie dann im besten Fall später teuer weiterverkaufen zu können.

Lukas Ibersberger trägt einen zumindest in Österreich großen Namen. Vater Robert und Onkel Andreas sind jeweils ehemalige Nationalspieler, Andreas Ibertsberger spielte in der deutschen Bundesliga für den SC Freiburg und 1899 Hoffenheim.

