Kehrtwende? Barcelona-Trainer Xavi äußert sich zur Situation von Yusuf Demir

Vor dem Cupspiel des FC Barcelona am Mittwoch bei Linares hielt Barca-Coach Xavi seine obligatorische Pressekonferenz ab. Im Fokus standen potenzielle Neuzugänge, genauso wie Abgänge. Die Vereinslegende gab dabei auch ein Update zur Situation von ÖFB-Legionär Yusuf Demir.

"Demir ist Teil der Mannschaft", ließ Xavi verkünden und ließ die Option offen, dass der Youngster auch weiterhin beim FC Barcelona verweilen könnte. "Wir werden sehen, ob er den Verein verlässt oder bleibt. Die Vereinsverantwortlichen verhandeln mit seinen Vertretern. Im Moment gehört er zur Mannschaft, weswegen er auch mit dem Team trainiert hat", erklärte der 41-jährige Barca-Trainer.

Diese Aussage kommt insofern überraschend, da der von Schulden gebeutelte Verein den Spieler im vergangenen Dezember 2021 noch vom Trainingsbetrieb freigestellt hatte. "Demir trainiert mit Erlaubnis des Klubs nicht mit, um seine Zukunft zu klären", hieß es in einer Aussendung des FC Barcelona damals.

Barisic dementiert Demir-Leihe nach Deutschland

Der 18-Jährige absolvierte bis dato neun Pflichtspiele für die Katalanen, bei einem zehnten Einsatz würde die Kaufoption von 10 Millionen Euro eintreten. In den vergangenen Wochen kursierte die Nachricht, Barca sei nicht bereit, solch eine Summe an Demirs Stammklub Rapid Wien zu überweisen, weswegen der Angreifer vorerst auch auf der Tribüne Platz nehmen musste. In den letzten Spielen schien er zudem nicht einmal mehr im Kaderaufgebot auf.

In welche Richtung die von Xavi angekündigten Verhandlungen führen und ob der technisch versierte Dribbler zum SK Rapid zurückkehrt, bleibt unklar. Gegenüber der APA dementierte Rapid-Sportdirektor Zoran Barisic klar und deutlich jene Gerüchte, dass Demir nach Deutschland weiterverliehen werden könnte.