Gerücht aus Spanien: Borussia Dortmund an Yusuf Demir interessiert

Nach dem Aus von Ronald Koeman beim FC Barcelona werden die Karten für ÖFB-Talent Yusuf Demir neu gemischt. Aber auch ein Wechsel nach Deutschland soll eine mögliche Option sein.

Seit Ende September absolvierte Yusuf Demir für den FC Barcelona ledigich 30 Spielminuten und stand viermal ohne Einsatz im Kader. Auch unter Interimscoach Sergi Barjuan wurde der 18-Jährige gegen Deportivo Alaves nicht eingewechselt.

Nun ist wohl Mittelfeld-Legende Xavi im Anflug - von ihm hängt Demirs Barca-Zukunft ab. Bis Saisonende muss entschieden werden, ob die Katalanen die Kaufoption ziehen und zehn Millionen Euro an Demirs Stammverein Rapid Wien überweisen.

Sollte der FC Barcelona die Kaufoption verstreichen lassen, ist laut dem spanischen Medium Diario Gol Borussia Dortmund ein möglicher Abnehmer für Demir.

Der BVB wurde in den vergangenen Jahren mehrfach mit Demir in Verbindung gebracht. Die Dortmunder sollen bereit sein, elf Millionen Euro an Rapid zu überweisen - eine langfristige Rückkehr nach Hütteldorf ist also unwahrscheinlich.