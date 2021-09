FC Barcelona: Chance für Yusuf Demir nach Martin Braithwaites Ausfall?

Yusuf Demir könnte beim FC Barcelona weitere Chancen auf Einsatzminuten erhalten: Konkurrent Martin Braithwaite muss sich einer Operation unterziehen.

Der dänische Nationalspieler Martin Braithwaite (30) vom spanischen Spitzenklub FC Barcelona muss sich einer Operation am linken Knie unterziehen.

Dies gab Barca am Montagnachmittag bekannt. Damit steht der Angreifer bis auf Weiteres nicht zur Verfügung und kann gegen Bayern München am Dienstag in der Champions League im Estadio Camp Nou nicht spielen.

Braithwaites Ausfall könnte nun die Türe für Yusuf Demir öffnen. Denn neben dem Stürmer müssen die Katalanen auch Sergio Agüero und Ousmane Dembele vorgeben. Super-Talent Ansu Fati wartet nach seiner Knieoperation noch auf das Comeback.

Somit gehen Cheftrainer Ronald Koeman langsam die Optionen aus. Demir wartet seit seiner Einwechslung beim Ligaduell mit Athletic Bilbao am 21. August auf weitere Einsatzminuten.