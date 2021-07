"Ein Traum": Yusuf Demir trifft im Testspiel für den FC Barcelona

Yusuf Demir fügt sich in Barcelona nahtlos ein. Der Österreicher traf für die Katalanen im Testspiel gegen den VfB Stuttgart.

Yusuf Demir lebt in Barcelona seinen Traum. Im Testspiel gegen den VfB Stuttgart erzielte Demir beim 3:0-Sieg das Tor zum 2:0.

Mephis Depay brachte Barca in Führung, der Rapid-Leihspiel traf nach Vorarbeit von Antoine Griezmann zum 2:0. Den finalen Treffer steuerte Riqui Puig bei.

Demir stand als einer von vier Spielern über 90 Minuten am Spielfeld.

"Ich wusste, dass er den Ball dorthin spielen wird", jubelte Demir nach Schlusspfiff.

"Das Gefühl, hier zu spielen, ist unglaublich. Es ist ein Traum, der wahr wird. Ich hoffe, dass ich weiter in der ersten Mannschaft dabei bin. Es ist ein unglaubliches Gefühl, meinen ersten Treffer für diesen wundervollen Klub erzielt zu haben. Ich hoffe, wir werden so weitermachen und so viele Trophäen wie möglich gewinnen."