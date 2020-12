Real Madrid - Atletico: Primera Division heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der spanischen La Liga steigt heute um 21:00 Uhr das Spitzenspiel zwischen Real Madrid und Atletico. Wir zeigen euch, wie ihr das Derby im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Wie schon im am Mittwoch mit 2:0 gewonnenen Gruppen-Endspiel der Champions League gegen Borussia Mönchengladbach steht Spaniens Meister Real Madrid auch vor dem Derby gegen Atletico unter Zugzwang. "Dieses Team hat die Fähigkeit, in schwierigen Spielen seinen Wert zu zeigen", betonte Real-Coach Zinedine Zidane.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe LaLiga live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Sechs Zähler liegt sein Team bereits hinter der Mannschaft von Diego Simeone, die ungeschlagener Tabellenführer ist und zudem noch ein Spiel weniger absolviert hat. Soll es mit einem Real-Sieg klappen, müssen Torjäger Karim Benzema und Co. ein Mittel gegen die bärenstarke Defensive der "Colchoneros" finden. Nur zwei Treffer hat Atletico in zehn Meisterschaftsspielen zugelassen und blieb auch zuletzt am Mittwoch beim 2:0-Sieg in der Champions League in Salzburg ohne Gegentor.

Weitaus schlimmer als bei Titelverteidiger Real ist die Lage beim Vizemeister FC Barcelona. Die Mannschaft um Superstar Lionel Messi, die erst am Dienstag eine empfindliche 0:3-Heimniederlage im Champions-League-Schlager gegen Italiens Serienchampion Juventus Turin kassierte, hat vor dem Heimspiel am Sonntag (21.00 Uhr) gegen UD Levante als Tabellenneunter bereits zwölf Punkte Rückstand auf Atletico.

© DAZN

Real gegen Atleti: Heute live im TV und Livestream

Wer die Begegnung live und in voller Länge verfolgen möchte, ist bei DAZN genau richtig. Der Streamingdienst startet nur wenige Minuten vor Spielbeginn um 21:00 Uhr die Übertragung.

DAZN ist für die Übertragung der stärksten europäischen Ligen und Wettbewerbe verantwortlich. So zählen neben der Primera Division auch die Ligue 1, Bundesliga, Serie A, Europa League, Champions League und Nations League zum DAZN-Angebot.

Zusätzlich werden unter anderem auch folgende weitere Sportarten vom "Netflix des Sports" angeboten: US-Sport (NFL, MLB, NHL), Darts, Boxen, MMA, Rugby, Boxen, Wintersport, Radsport und Handball.

Für das DAZN-Abonnement fallen monatliche Kosten in Höhe von 11,99 Euro und jährliche Kosten in Höhe von 119,99 Euro an. Zuvor besteht noch die Möglichkeit, einen kostenlosen Probemonat zu testen.

Real Madrid vs. Atletico Madrid im Liveticker

Für Fußballfans, die kein Abo haben und den DAZN-Livestream nicht aufrufen können, tickert SPOX das Spiel detailliert und in einer hohen Frequenz live.

Den Link zum SPOX-Liveticker: Real vs. Atleti findet Ihr hier.

Die Tabelle in Spanien