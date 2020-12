Doppelpack! Shon Weissman trifft erstmals für Real Valladolid

Für seine Verhältnisse lange musste Shon Weissman auf seine(n) Premierentreffer warten, aber nach acht Spielen ohne Tor konnte er endlich anschreiben. Im Duell der Abstiegskandidaten Real Valladolid gegen CA Osasuna besiegelte der Israeli mit einem Doppelpack den Sieg (Video oben).

Gerade sein erster Treffer weckt wohl einige Reminiszenzen in Wolfsberg. Bereits in der 7. Minuten erhält Weissman den Ball durchgesteckt, nach einer starken Ballmitnahme schließt er souverän ins lange Eck ab.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe LaLiga live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Danach entglitt Valladolid das Spiel aber, denn die Gäste aus Osasuna konnten die Partie durch Budemir (27.) und Torres (43.) zu ihren Gunsten drehen. Doch das Duell hatte noch einiges in petto, denn in der 56. Minute erzielte Orellano per bockstarken Strafstoß den Ausgleich.

Und dann war es wieder die Zeit für den Bundesliga-Torschützenkönig des WAC. Eine Maßflanke von der rechten Seite fand den 24-Jährigen freistehend, der wieder eiskalt ins lange Eck köpfte und damit sein Team von den Abstiegsrängen beförderte.

Primera Division: Tabelle des 13. Spieltags