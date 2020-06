Real Madrid gegen FC Valencia: Die Primera Division in Österreich im Livestream und Liveticker

LaLiga hält den ersten richtigen Kracher nach dem Restart bereit, wenn Real Madrid den FC Valencia im leeren Ausweichstadion Estadio Alfredo di Stefano empfängt. SPOX erklärt, wo es die Partie im TV, Livestream und Liveticker zu sehen gibt.

Sicher Dir jetzt den kostenlosen DAZN-Probemonat und sei bei Real vs. Valencia live dabei!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe LaLiga live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Nachdem Spanien am Wochenende den Startschuss für den Liga post Corona gab, geht es Schlag auf Schlag. Am Programm steht mit Real vs. Valencia ein echter Klassiker.

Gespielt wird im Estadio Alfredo di Stefano, weil das Santiago Bernabeu wegen Umbauarbeiten geschlossen ist. Dabei stehen beide Vereine nicht so gut da, wie sie es sich vorgestellt haben.

Auf der einen Seite stehen die Madrilenen, deren Ziel es immer ist vor dem Konkurrenten Barca zu stehen. Mit einem Sieg könnte man an den Blaugrana aber vorbeiziehen, ehe diese einen Tag später den FC Sevilla zu Gast haben.

Auf der anderen Seite stehen wiederum Los Che, welche mit Platz sieben fernab der Champions-League-Plätze stehen. Zwar fehlen nur vier Zähler auf Platz vier, allerdings war das 1:1 im Stadt-Duell gegen UD Levante alles andere als ein Kickstart für die CL-Ambitionen. Wie auch Real ist man eigentlich zum Siegen verdammt.

© DAZN

Real Madrid gegen FC Valencia: Die letzten 10 Duelle

Datum Heim Gast Ergebnis 08.01.2020 1:3 15.12.2019 1:1 03.04.2019 2:1 01.12.2018 2:0 27.01.2018 1:4 27.08.2017 2:2 29.04.2017 2:1 22.02.2017 2:1 08.05.2016 3:2 03.01.2016 2:2

LaLiga: Real Madrid - Valencia CF heute live im Livestream und Liveticker

Die einzige Möglichkeit das Spiel in Österreich live zu sehen ist wie üblich beim Streamingdienst DAZN. Die Vorberichte beginnen ab 21.45 Uhr, mit dabei sind Moderator Tobias Wahnschaffe, Kommentator Uli Hebel und Experte Sebastian Kneißl.

Ein DAZN-Abo könnt Ihr schon ab wahlweise 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich abschließen und neben europäischem und internationalem Spitzenfußball (Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, Primera Division, Ligue 1, MLS) auch eine breite Vielfalt an US-Sport (NBA, NFL, MLB, NHL), Tennis, Darts, Boxen, UFC, Hockey, Handball sowie Winter- und Motorsport verfolgen.

Zudem gibt es hier einen umfassenden Liveticker, den Euch SPOX zur Verfügung stellt.

Jetzt kostenlosen Probemonat sichern und La Liga live sehen!

Die historisch besten Offensiven aus Europas Top-Ligen © getty 1/17 Der AS Monaco ist in Baller-Laune! Nach nur 21 Spieltagen hat die Mannschaft von Leonardo Jardim bereits 64 Tore auf dem Konto. SPOX zeigt die produktivsten Offensiven aus Europas Top-Ligen der Geschichte © getty 2/17 FC Bayern München (Saison 1971/72, 101 Tore in 34 Spielen: Schnitt von 2,97): Gerd Müller steuerte in seiner Rekordsaison mit 40 Toren den Großteil der Bayern-Treffer bei © getty 3/17 FC Turin (Saison 1947/1948, 125 Tore in 40 Spielen: Schnitt von 3,13): Die Vorgänger von Andrea Belotti und Co. schossen in der Saison 1947/48 alles kurz und klein © getty 4/17 AC Milan (Saison 1949/50, 118 Tore in 38 Spielen: Schnitt von 3,11): Ähnlich produktiv waren die Rossoneri zwei Jahre danach © getty 5/17 Athletic Club (Saison 1930/31, 73 Tore in 18 Spielen: Schnitt von 4,06): Als die Primera Division noch in den Kinderschuhen steckte, wurden nur 18 Saisonspiele absolviert. Diese Zeit hat Bilbao gut genutzt © getty 6/17 Auch in den Folgesaisons ließen die Basken nichts anbrennen: In der Saison 1932/33 schossen sie 63 Tore in 18 Spielen (Schnitt: 3,5). 1933/34 traf die Mannschaft 61 Mal (Schnitt: 3,39) © getty 7/17 Valencia CF (Saison 1941/42, 85 Tore in 26 Spielen: Schnitt von 3,27): In ihrer ersten Meister-Saison trafen die Blanquinegros 20 Mal mehr als der Tabellenzweite Real Madrid © getty 8/17 FC Barcelona (saison 2012/13, 115 Tore in 38: Schnitt von 3,03): Lionel Messi war in dieser Saison mit 46 Buden der beste Torschütze bei Barca © getty 9/17 Doch auch schon weit vor La Pulga waren die Katalanen treffsicher. So kamen sie 1958/59 auf 96 Tore in 30 Spielen. Das macht einen Schnitt von 3,2 © getty 10/17 Real Madrid (Saison 1959/60, 92 Tore in 30 Spielen: Schnitt von 3,07): Eine Spielzeit später wurde Barca von den Königlichen um Kapitän Jose Santamaria als beste Offensive abgelöst © getty 11/17 Cristiano Ronaldo tat sich 2011/12 mit 46 Treffern hervor. Insgesamt erzielten Los Blancos in dieser Saison 121 Tore in 38 Spielen (Schnitt: 3,18) © getty 12/17 Aston Villa (Saison 1930/31, 128 Tore in 42 Spielen: Schnitt von 3,04): Die Mannschaft der Villans hält den Rekord für die meisten Tore in einer Erstliga-Saison in England © getty 13/17 FC Chelsea (Saison 2009/10, 103 Tore in 38 Spielen: Schnitt von 2,71): Bei der Meisterschaft 2009/10 war Didier Drogba mit 32 Toren der erfolgreichste Blues-Schütze © getty 14/17 Manchester City (Saison 2013/14, 102 Tore in 38 Spielen: Schnitt von 2,69): An die City-Offensive um Yaya Toure kam nur... © getty 15/17 ...der FC Liverpool heran: Die Reds mit dem Duo Suarez und Sturridge trafen nur ein Mal weniger als die Skyblues (Saison 2013/14, 101 Tore in 38 Spielen: Schnitt von 2,66) © getty 16/17 Paris Saint-Germain (Saison 2015/16, 102 Tore in 38 Spielen: Schnitt von 2,68): Vergangene Saison überstrahlten Zlatan Ibrahimovic und PSG alles... © getty 17/17 ...aber der AS Monaco ist aktuell auf dem besten Wege, diesen Wert zu knacken. (64 Tore nach 21 Spielen: Schnitt von 3,05)

Primera Division: Der 29. Spieltag im Überblick

Datum Heim Gast Ergebnis Mo. 15.06.2020 19:30 UD Levante FC Sevilla 1:1 22:00 Betis Sevilla FC Granada 2:2 Di. 16.06.2020 19:30 FC Getafe Esp. Barcelona 0:0 19:30 FC Villarreal RCD Mallorca 1:0 22:00 FC Barcelona CD Leganés 2:0 Mi. 17.06.2020 19:30 SD Eibar Athletic Bilbao 2:2 19:30 Real Valladolid Celta Vigo 0:0 22:00 CA Osasuna Atlético Madrid 0:5 Do. 18.06.2020 19:30 Dep. Alavés Real Sociedad -:- 22:00 Real Madrid FC Valencia -:-

LaLiga-Tabelle 2019/2020