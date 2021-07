In Österreich undenkbar? Serie A verbietet grüne Trikots

Die Serie A verbietet ihren Klubs grüne Trikots ab der Saison 2022/23. Laut den neuen Regeln, die auf der offiziellen Website der Liga veröffentlicht wurde, dürfen Fußballer auf dem Spielfeld ab der übernächsten Spielzeit keine grünen Trikots mehr tragen.

Dies soll verhindern, dass die Spieler bei TV-Übertragungen insbesondere auf kleinen Endgeräten nur schwer vom grünen Rasen zu unterscheiden sind. Torhüter und Schiedsrichter können weiterhin mit grünem Dress auflaufen.

Das Verbot macht Klubs wie Sassuolo Calcio oder US Avellino zu schaffen, die grün als Vereinsfarbe haben. Aktuell ist nicht bekannt, ob ähnliche Überlegungen auch in anderen Ländern zum Thema werden könnten. In Österreich wären Traditionsklubs wie der SK Rapid, Wacker Innsbruck oder die SV Ried betroffen.

Auch international haben Traditionsklubs wie Celtic oder Sporting Lissabon grüne Elemente im Trikot.