Ex-Sturm-Kicker Kiril Despodov positiv auf Covid-19 getestet

Der ehemalige Sturm-Graz-Profi Kiril Despodov ist positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie sein italienischer Verein Cagliari Calcio am späten Montagabend mitteilte.

Der Bulgare sei zu Hause im Urlaub und befinde sich dort in Quarantäne. Der Serie-A-Club erwartet den 23-jährigen bulgarischen Nationalspieler, der ohne Symptome sein soll, zu einem Camp vor dem Start der neuen Saison zurück.

Despodov war in der Vorsaison als Leihspieler bei Sturm engagiert. Der Offensivspieler erzielte in 21 Pflichtspielen neun Tore für die Steirer. Die Saison in Italien soll am 19. September beginnen.