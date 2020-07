SSC Napoli - AC Milan: Serie A heute im Livestream & Liveticker

Am heutigen Sonntagabend kommt es in der italienischen Serie A zum besonderen Kracher zwischen SSC Napoli und AC Milan, die sich im direkten Duell um ein Europa-League-Ticket matchen. SPOX zeigt, wo man die Partie im TV, Livestream und Liveticker sehen kann.

Sicher Dir jetzt den kostenlosen DAZN-Probemonat und genieße die Serie A

Artikel und Videos zum Thema Serie A: Erlebe CR7 und Co. live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

In der 32. Runde der Serie A kommt es zum Aufeinandertreffen der beiden Traditionsklubs aus Neapel und Mailand, so wollen sich beide Teams unbedingt für die internationalen Plätze qualifizieren. Napoli liegt zurzeit mit 51 Zählern auf dem sechsten Platz und wäre damit auf EL-Quali-Kurs. Doch nur zwei Punkte dahinter lauert der AC Milan, der nach der Übernahme eines chinesischen Investors große Ansprüche hegt. Zuletzt wurde Juventus Turin mit 4:2 bezwungen.

Mitten im Geschehen wird ebenso Milan-Legende und Ex-Coach Gennaro Gattuso sein, der nach seinem Rauswurf im November letzten Jahres kurz darauf den SSC Neapel übernahm und erfolgreich aus der Krise hievte.

Napoli - Milan im TV & Livestream

Der Streaminganbieter DAZN zeigt alle Spiele der Serie A und auch Napoli vs. Milan wieder live in voller Länge. Per App kann man DAZN auch auf dem Fernseher installieren. Ab 21.45 Uhr wird angepfiffen. Kommentator ist Flo Hauser, Experte wird Max Nicu sein.

SSC Neapel - AC Mailand im Liveticker

Alternativ kann man die Partie auch auf unserem Liveticker ab Ankick in Echtzeit verfolgen.

Neapel - Milan: Mögliche Aufstellungen

Napoli: Meret - Rui, Koulivaly, Manolas, Di Lorenzo - Ruiz, Allan, Zielinski - Insigne, Milik, Mertens

Milan: Donnarumma - Hernandez, Kjaer, Romagnoli, Conti - Kessie, Paqueta, Bennacer - Rebic, Ibrahimovic, Saelemaekers

© imago images / LaPresse

Serie A: Die Tabelle