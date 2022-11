Ex-Spieler schießt gegen Ralph Hasenhüttl: "Ging nur um ihn selbst"

Der englische Erstligist FC Southampton hat sich im Laufe der Woche von Cheftrainer Ralph Hasenhüttl getrennt. Tage danach schießt Ex-Spieler Charlie Austin gegen den Österreicher und wirft ihm Egoismus vor.

Am Tag nach der 1:4-Heimniederlage gegen Newcastle United und dem Absturz auf Tabellenplatz 18 gaben die Saints den Abschied von Ralph Hasenhüttl bekannt. "Hasenhüttl hat eine Schlüsselrolle in der Entwicklung unseres Klubs gespielt. Dennoch glauben wir, dass es nun die richtige Zeit für einen Wechsel ist", hieß es in der Vereins-Mitteilung.

Der 55 Jahre alte Österreicher, der in der Bundesliga den FC Ingolstadt und RB Leipzig trainiert hatte, war seit Dezember 2018 Teammanager in Southampton, unter ihm schloss der Klub aber nur die Saison 2019/20 (Elfter) besser als Platz 15 ab. Mit Hasenhüttl musste auch dessen Assistent und Landsmann, der frühere FC-Tirol-Profi Richard Kitzbichler, gehen.

Charlie Austin: "War schnell dabei, Spieler zu attackieren"

Tage nach seiner Entlassung äußerte sich mit Charlie Austin ein Ex-Spieler über Hasenhüttl - und fand keine amikalen Worte.

"Wenn die Mannschaft nicht gut spielte, war er immer schnell dabei, die Spieler zu attackieren. Wenn das Team aber gute Leistungen bot, dann ging es ihm nur um sich selbst", so Austin bei Talksport. Der 33-Jährige kickte zwischen 2016 und 2019 für die Saints (81 Spiele, 20 Tore), verabschiedete sich aber nach einem halben Jahr unter Hasenhüttl.

Austin weiter: "Er war vier Jahre lang dort, und seine höchste Punktzahl waren 52 Punkte, der Rest war im Bereich um die 40 Punkte. Ist die Mannschaft mal in der oberen Hälfte der Tabelle gelandet, seit Hasenhüttl dort war? Nein."

Jones folgt in Southampton auf Hasenhüttl

Mittlerweile hat der FC Southampton bereits einen Nachfolger für Ralph Hasenhüttl gefunden. Nathan Jones wird neuer Teammanager. Der Waliser wechselt vom Zweitligisten Luton Town in die Premier League und erhält einen Vertrag über dreieinhalb Jahre.

Jones (49) hatte Luton in der vergangenen Saison in der zweitklassigen Championship überraschend auf den sechsten Platz geführt und sich mit dem Verein für die Aufstiegs-Play-offs qualifiziert. In der Liga wurde er anschließend zum Manager des Jahres ernannt. Er sei "sehr stolz, die Möglichkeit bei einem wundervollen Traditionsverein zu bekommen", wird Jones von seinem neuen Klub zitiert.