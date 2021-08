Daniel Bachmann bestätigt Interesse anderer Klubs: "Nach der EURO hat es einige Anrufe gegeben"

ÖFB-Torwart Daniel Bachmann glänzte bei der vergangenen Europameisterschaft im Sommer 2021. Die österreichische Nationalmannschaft erreichte das Achtelfinale - schied dort schließlich gegen Italien mit 1:2 nach Verlängerung aus. Bei seinen Auftritten während des Turniers überzeugte der Watford-Schlussmann und weckte dabei das Interesse anderer Klubs.

"Nach der EURO hat es schon einige Anrufe gegeben. Für mich war es aber von Anfang an klar, dass ich nicht wechseln werde. Egal was für Angebote kommen. Weil ich die Situation bei Watford gerade genieße und mal ein Jahr in der Premier League spielen will. Ich will mich hier etablieren. Was in einem Jahr ist, dass wird man dann sehen", sagte Bachmann in der Sky-Sendung "Ruf mich an".

Trotz eines unglücklichen Gegentreffers im ersten Match gegen Nordmazedonien blickt der Premier-League-Torhüter positiv auf die EM zurück. "Das ganze Ereignis war eine unglaubliche Erfahrung. Sowas vergisst du nicht mehr. Ich bin irrsinnig stolz darauf ein Teil davon gewesen zu sein. Natürlich habe ich mitbekommen, was die Medien geschrieben haben nach dem ersten Spiel. Für mich hat sich das aber nicht wie ein Fehler angefühlt. Es war eine unglückliche Situation und dann wird es immer Leute geben, die das als Fehler beurteilen", erklärte der 27-Jährige weiter.

Im Juli berichtete die Sun davon, dass Bachmann die zwei Top-Klubs Ajax Amsterdam und Arsenal London abblitzen ließ.