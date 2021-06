Ex-Rapidler Mert Müldür ist ein Kandidat für den FC Arsenal

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Hector Bellerin, der den FC Arsenal aller Voraussicht verlassen wird, ist der Traditionsklub aus Nordlondon auf Mert Müldür gestoßen.

Wie das zuverlässige Fachmedium The Athletic berichtet, ist Ex-Rapid-Verteidiger Mert Müldür für den FC Arsenal eine Option rechts in der Viererkette.

Der 22-Jährige wechselte im Sommer 2019 für rund fünf Millionen Euro vom SK Rapid zu Serie-A-Klub Sassuolo, wo sich der türkische Nationalspieler bereits einen Stammplatz sicherte.

Mitte Mai sprach Müldürs Berater Max Hagmayr in der Krone über Interesse aus England. "Es gibt immer wieder Gespräche mit Topklubs in Italien und England", so Hagmayr. "Es ist jedoch immer an der Ablösesumme gescheitert."