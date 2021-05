Ex-Veilchen Jens Stryger Larsen vor Sprung in die Premier League

Ex-Austria-Wien-Kicker Jens Stryger Larsen dürfte Udinese verlassen und zu Premier-League-Aufsteiger Watford wechseln. Das berichtet das Lokalmedium Messaggero Veneto.

Demnach würde es bereits eine Einigung zwischen dem Dänen und den "Hornets" geben. Der Familie Pozzo gehört sowohl Udinese, als auch der FC Watford. Transfers zwischen beiden Vereinen sind üblich. Erst im Jänner wechselte Gerard Deulofeu von Watford zu Udinese.

Jens Stryger Larsen, der 85 Partien für die Wiener Austria absolvierte, kickt seit 2017 in Udinese und absolvierte in der laufenden Saison 33 Partien. Der 30-jährige Rechtsverteidiger kann auch auf 33 Länderspiele für Dänemark zurückblicken. Sein Vertrag in Udinese läuft noch bis Sommer 2022.