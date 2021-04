Gerücht: Southampton beschäftigt sich mit ÖFB-Keeper Daniel Bachmann

Daniel Bachmann zählt bei Watford zu den großen Shootingstars der englischen Championship. Nun soll ein möglicher Wechsel in die Premier League im Raum stehen.

Elf Mal in 19 Ligaspielen konnte Daniel Bachmann den Watford-Kasten sauber halten - eine starke Quote.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe den FA Cup & Carabao Cup live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Nun kursieren Gerüchte, dass Southampton-Trainer Ralph Hasenhüttl die Fühler nach dem 26-Jährigen ausgestreckt haben soll. Das berichtet die Kronen Zeitung. Bachmanns Vertrag bei Watford läuft noch bis Sommer 2024.

Ein Gerücht, das durchaus passt - bei Southampton könnte sich Bachmann mit dem 33-jährigen Fraser Forster um den Stammplatz im Tor matchen.

In der Championship liegt Watford auf dem zweiten Tabellenplatz, der den direkten Aufstieg in die Premier League garantiert - mit zehn Punkten Vorsprung auf Rang drei. Der Traum von der Premier League könnte damit auch ohne Millionen-Transfer bald in Erfüllung gehen.