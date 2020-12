Manchester United - Manchester City: Das Derby in Österreich im TV & Livestream sehen

Am Samstag um 18:30 Uhr empfängt Manchester United Rivalen Manchester City im Derby. SPOX zeigt euch, wie ihr die Partie im TV und Livestream verfolgen könnt. Zudem bieten wir euch einen Liveticker an.

Aktuell liefern sich Manchester United und City in der Premier League in Kopf an Kopf-Rennen. Nur einen Zähler trennt die Skyblues von den fünftplatzierten Red Devils.

Mit einem Sieg kann die Truppe von Pep Guardiola wieder die alten Verhältnisse herstellen. Jedoch gingen die letzten beiden Derbys an Bruno Fernandes & Co.

Das Manchester-Derby im TV und Livestream verfolgen

In Österreich und Deutschland hält die Premier-League-Rechte der Pay-TV-Sender Sky. Der Sender überträgt ab 18:00 Uhr auf Sky Sport 1 HD, Ankick ist um 18:30 Uhr.

ManUtd - ManCity im Liveticker

Für jene, die kein Sky-Abo besitzen, empfehlen wir unseren umfassenden Liveticker (ab 18:30 Uhr). Bitte hier entlang.

Die möglichen Aufstellungen von United und City

Manchester United: De Gea - Telles, Lindelöf, Maguire, Wan-Bissaka - McTomminay, Fred, Fernandes - Martial, Rashford, Greenwood;

Manchester City: Ederson - Mendy, Dias, Laporte, Cancelo - Rodri, Gündogan, De Bruyne - Sterling, Mahrez, Jesus;

Die letzten 10 Aufeinandertreffen beider Klubs