Barnsley-Coach Valerien Ismael angelt offenbar nach Mario Balotelli

Valerien Ismael könnte bei seinem neuen Klub FC Barnsley gleich ein wahrer Transfercoup gelingen. Einem Bericht zufolge soll der Ex-LASK-Trainer an Mario Balotelli dran sein.

Seit dem Ende der vergangenen Spielzeit steht Balotelli ohne Klub da. Wie The Athletic berichtet, will Barnsley den in Vergessenheit geratenen Stürmer wieder auf die Insel holen und hat diesem demnach bereits einen Vertrag vorgelegt.

Der Italiener ist am Zug, um dem Transfer zuzustimmen oder ihn abzulehnen. Seit einem Monat hält er sich beim Viertligisten Franciacorta fit. Bei Barnsley würde Balotelli unter Ismael kicken, der das Erbe von dem zu New York Red Bull abgwanderten Gerhard Struber antrat.

Ein gutes Vorzeichen für die Engländer: Chien Lee, der derzeitige Barnsley-Eigentümer, war einst für Balotellis Comeback zu alter Stärke mitverantwortlich. Zwischen 2016 und 2019 überzeugte der mittlerweile 30-Jährige im Trikot von OGC Nizza - der Klub lag damals in der Hand von Lee.