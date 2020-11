Manchester United - FC Arsenal: Premier League heute live im TV, Livestream & Liveticker

Für die beiden Premier-League-Traditionsvereine Manchester United und Arsenal FC ist der Sonntag der Tag der Wahrheit. Wer hält den Anschluss an die Spitzenteams der Liga? SPOX verrät euch, wie ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Mit sieben Punkten nach fünf Partien (Manchester United) und neun Punkten nach sechs Partien (FC Arsenal) verlief der Start in die Premier League für beide Großklubs nicht nach Wunsch. Beide Anwärter auf einen Einzug in die Top-Vier brauchen am Sonntag um 17:30 Uhr im altehrwürdigen Old Trafford drei Zähler.

In den vergangenen drei Duellen war für die Red Devils gegen die Kanoniere aus Nordlondon wenig zu holen. Zuletzt siegte die Truppe von Mikel Arteta dominant mit 2:0 im eigenen Stadion. In Manchester endete die Auseinandersetzung mit 1:1, davor siegte Arsenal erneut mit 2:0.

Manchester United gegen Arsenal im TV und Livestream sehen

Die Premier League läuft exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky. Auf Sky Sport UHD sowie Sky Sport 1 HD läuft der Kracher zwischen Manchester United und Arsenal. Ankick ist um 17:30 Uhr. Kommentiert wird die Partie von Florian Schmidt-Sommerfeld.

Alternativ kann das Spielgeschehen auch mithilfe eines Livestreams via SkyGo-App verfolgt werden.

Manchester United gegen Arsenal im Liveticker

Natürlich bieten wir euch auch einen ausführlichen Liveticker zum Schlager an. Bitte hier entlang.

Premier League: Der 7. Spieltag