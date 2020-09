Premier League live: FC Chelsea vs. FC Liverpool im TV, Livestream und Liveticker

Gleich in der zweiten Runde der neuen Premier-League-Saison steht ein echter Kracher an, wenn der aufgerüstete FC Chelsea mit Meister FC Liverpool die Klingen kreuzt. SPOX verrät euch wie ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Kein Klub hat 2020 so viel Geld in Spielertransfers gepumpt wie die Blues. Kai Havertz, Timo Werner, Ben Chilwell, Hakim Ziyech, Malang Sarr und Thiago Silva verstärkten das Team in der Sommerpause. Allerdings sind Silva, Chilwell, Ziyech und auch Pulisic nicht komplett fit. Der Auftakt gegen Brighton war dementsprechend trotz eines 3:1-Erfolges wenig spektakulär. Gegen den FC Liverpool wird eine Leistungssteigerung von Nöten sein.

Und das, obwohl der LFC noch nicht komplett in Schuss wirkt. Seit dem Corona-Restart steht die Defensive auf wackligen Beinen. Dass sich der Umstand noch nicht verändert hat, zeigen die drei Gegentore gegen Aufsteiger Leeds. Die Offensive läuft hingegen bereits auf Hochtouren, weshalb die Partie mit 4:3 gewonnen wurde. Vor allem Starspieler Mohamed Salah sorgte mit seinem Hattrick für Aufsehen und der ist bekanntlich gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber Chelsea besonders motiviert.

CFC - LFC: Die letzten Duelle im Überblick

Die Bilanz der letzten zehn Duelle ist durchaus ausgeglichen, wobei Chelsea in den letzten sechs Duellen bzw. zwei Jahren nur eine einzige Partie für sich entscheiden konnte.

Datum Heim Gast Ergebnis Mi. 22.07.2020 5:3 Di. 03.03.2020 2:0 So. 22.09.2019 1:2 Mi. 14.08.2019 7:6 n.E. So. 14.04.2019 2:0 Sa. 29.09.2018 1:1 Mi. 26.09.2018 1:2 So. 06.05.2018 1:0 Sa. 25.11.2017 1:1 Di. 31.01.2017 1:1

Chelsea FC gegen Liverpool FC: Premier League heute im TV und Livestream

Die Rechte für die Übertragung der Premier League liegen auch in dieser Saison weiterhin exklusiv bei Sky. Der Pay-TV-Sender startet seine Übertragung mit der Vorberichterstattung um 17.00 Uhr auf Sky Sport 1, direkt im Anschluss an die Frühpartie. Kommentator ist Florian Schmidt-Sommerfeld.

Neben der TV-Übertragung bietet Sky alle Spiele auch im Livestream an. Mit SkyGo haben Sky-Kunden die Chance, das Spiel im Livestream zu sehen. Falls Ihr kein Sky-Kunde seid, aber dennoch das Spiel sehen wollt, ist SkyTicket für Euch die richtige Adresse. Dort könnt Ihr Euch einen Monatspass kaufen.

Chelsea vs. Liverpool im Liveticker verfolgen

SPOX hat für jede Partie der Premier League einen Liveticker im Angebot. So auch zum Kracher zwischen Frank Lampard und Jürgen Klopp.

Werner über Transferpoker mit Chelsea und Liverpool

Nationalstürmer Timo Werner ist nach seinen ersten Wochen in London davon überzeugt, dass sein Wechsel zum FC Chelsea in diesem Sommer der richtige Schritt war. Der Angreifer sagte bei seiner offiziellen Antrittspressekonferenz am Mittwoch: "Es war eine schwierige Entscheidung, aber am Ende bin ich aufgeregt und zufrieden mit meinem Entschluss. Seit zwei Monaten bin ich jetzt hier und es fühlt sich richtig an."

Vorangegangen war ein zäher Transferpoker, bei dem zunächst auch andere Klubs mitmischten. Allen voran Chelseas Premier-League-Rivale FC Liverpool. "Ja, als klar war, dass ich Leipzig verlasse, habe ich mit anderen Vereinen gesprochen", führte Werner aus: "Ich will nicht zu sehr über andere Klubs sprechen. Es gibt sicher gute Adressen wie Liverpool mit seinem tollen Team. Vielleicht hätte ich auch dorthin gepasst, aber am Ende wurde es Chelsea und es war die bestmögliche Wahl."

Premier League: Die Tabelle vor Chelsea - Liverpool