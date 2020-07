Patrick Schmidt besorgt Barnsley-Sieg mit Last-Minute-Tor

Ein Tor des Ex-Admiraners Patrick Schmidt in der 94. Minute hat am Sonntag die Hoffnungen von Englands Zweitligist Barnsley auf den Klassenerhalt am Leben gehalten.

Trotz des 1:0-Siegs gegen den Tabellenfünften Nottingham Forest hat die Truppe von Coach Gerhard Struber sowie der weiteren Austro-Kicker Michael Sollbauer und Marcel Ritzmaier das Schicksal aber nicht mehr in der eigenen Hand.

In der letzten Runde am kommenden Mittwoch muss ein Sieg bei Brentford her, das allerdings noch um einen direkten Aufstiegsplatz in die Premier League kämpft.

Zugleich ist man von den Ergebnissen von Charlton Athletic und Luton Town abhängig, die beide je zwei Punkte vor Barnsley liegen.