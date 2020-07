Liverpool - Chelsea: Premier League heute live im TV, Livestream & Liveticker

Am heutigen Dienstagabend trifft im Kracher der Premier League der Liverpool FC auf den FC Chelsea. Während es für die "Reds" nach dem eingeheimsten Meistertitel um relativ wenig geht, muss das Team aus Westlondon noch um die Champions League zittern. SPOX zeigt, wo man die Partie im TV, Livestream und Liveticker sehen kann.

Mit dem ersten Meistertitel seit 30 Jahren hat sich die Klopp-Elf bereits in die Annalen des Vereins eingetragen. Doch der Wettbewerb geht für den Rest der Liga weiter, so matchen sich noch drei Vereine um zwei Tickets zur Champions League.

Mit dabei ist auch FC Chelsea. Zuletzt zeigten sich die "Blues" in blendender Verfassung, als man Konkurrent Manchester United im FA-Cup-Halbfinale mit 3:1 vom Platz fegte. Die Kicker von Frank Lampard werden daher auch gegen Liverpool bis in die Haarspitzen motiviert sein ihren dritten Tabellenplatz zu verteidigen.

Liverpool - Chelsea im TV & Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky sicherte sich die Rechte für die Premier League. Auf Sky Sport 1 HD sowie auf Sky Sport Austria 1 HD wird das "Match of the Week" ab 20:45 Uhr im TV und per Livestream übertragen.

Liverpool vs. Chelsea im Liveticker

Alternativ kann man die Partie ebenso auf unserem LIVETICKER ab Ankick um 21:15 Uhr mitverfolgen.

Liverpool gegen Chelsea: Mögliche Aufstellungen

Liverpool: Alisson - Robertson, van Dijk, Gomez, Alexander-Arnold - Wijnaldum, Fabinho, Keita - Mane, Firmino, Salah

Chelsea: Arrizabalaga - Alonso, Zouma, Rüdiger, Azpilicueta - Kovacic, Jorginho, Mount - Pulisic, Abraham, Willian

Kante wird nicht fit

Im Vorfeld der Partie gab Trainer Lampard auf der PK Auskunft über den Fitness-Stand von Ngolo Kante. Der Mittelfeld-Abräumer laboriert zurzeit an einer Muskelverletzung am Oberschenkel und wird daher auch den Kracher gegen Liverpool verpassen.