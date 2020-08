FC Arsenal – Chelsea: Das FA Cup Finale in Österreich im TV & Livestream sehen

Crunch Time in England: Am Samstag um 18:30 Uhr stehen sich der FC Arsenal und Chelsea FC im FA-Cup-Finale gegenüber. SPOX erklärt, wo es die Partie im TV, Livestream und Liveticker zu sehen gibt.

Während die Blues am letzten Premier-League-Spieltag die Teilnahme an der Champions League fixierten, geht es für Arsenal im Wembley Stadium gegen Chelsea um die letzte Chance auf eine Teilnahme an der Europa League. Nur mit einem Sieg sind die Gunners vertreten.

Zudem bietet sich für den Traditionsklub aus Nordlondon die Gelegenheit, in der Rangliste der FA-Cup-Rekordsieger weiter davonzuziehen. Aktuell liegt Arsenal mit 13 Siegen auf Rang eins, dahinter folgt Manchester United mit zwölf FA-Cup-Titeln.

Das letzte Duell beider Mannschaften im Jänner endete an der Stamford Bridge mit 2:2, Arsenal agierte ab Minute 28 in Unterzahl.

Zudem standen sich Arsenal und Chelsea in den vergangenen drei Jahren in drei Endspielen gegenüber. Chelsea siegte im Europa-League-Finale 2019 mit 4:1, Arsenal entschied das FA-Cup-Finale 2017 (2:1) und Community-Shield-Finale 2017 (5:2. n.E.) für sich.

Arsenal vs. Chelsea: Die letzten 10 Begegnungen

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Di. 21.01.2020 2:2 So. 29.12.2019 1:2 Mi. 29.05.2019 4:1 Sa. 19.01.2019 2:0 Sa. 18.08.2018 3:2 Mi. 24.01.2018 2:1 Mi. 10.01.2018 0:0 Mi. 03.01.2018 2:2 So. 17.09.2017 0:0 So. 06.08.2017 5:2 n.E.

FC Arsenal - FC Chelsea im TV & Livestream sehen

Ihr wollt die vollen 90 Minuten live sehen? Dann seid Ihr bei DAZN richtig. Der Streamingdienst hat neben der Serie A, LaLiga, der Ligue 1 und Teilen der Bundesliga auch den FA Cup im Angebot.

Los geht's bei DAZN am Samstag um 18:15 Uhr, durch die Sendung begleitet Euch folgendes Team:

Moderator : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Kommentator : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte: Helge Payer

Um live dabei zu sein, benötigt Ihr ein DAZN-Abonnement. Dieses bekommt Ihr entweder für 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr (entspricht etwa zehn Euro pro Monat).

Das Prestige-Duelle im Liveticker verfolgen

Für alle die nicht live dabei sein können, stellen wir selbstverständlich wieder einen Liveticker zur Verfügung. Hier geht's lang!

FA Cup: Die vergangenen Endspiele