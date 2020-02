Nächster Erfolg im Abstiegskampf: Gerhard Strubers FC Barnsley siegt erneut

Barnsley hat den Aufwärtstrend in der englischen League-Championship am Samstag fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Gerhard Struber feierte im Heimspiel der 34. Runde gegen Middlesbrough einen 1:0-Sieg und holte damit zum zweiten Mal in Folge drei Punkte.

Damit gaben Michael Sollbauer und Co. auch die "Rote Laterne" an Luton Town ab.

Der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz konnte auf fünf Zähler verringert werden. Beim neuen Vorletzten spielte Sollbauer in der Innenverteidigung durch und half mit, dass nach dem 3:0 bei Fulham wieder hinten die Null stand.

Niederlage für Andreas Weimann

Marcel Ritzmaier gab ab der 89. Minute nach Verletzungspause sein Comeback. Stürmer Patrick Schmidt saß auf der Bank, Goalie Samuel Sahin-Radlinger fehlte weiterhin.

Bristol City kassierte im Aufstiegsrennen mit einem 0:3 gegen West Bromwich Albion die zweite Niederlage en suite. Andreas Weimann war ab der 61. Minute im Einsatz.

Championship Tabelle: Runde 34