FC Barnsley präsentiert Gerhard Struber: "Wir erwarten attraktiven Fußball"

Championship-Klub Barnsley FC hat am Mittwoch die Verpflichtung von WAC-Cheftrainer Gerhard Struber offiziell gemacht. Der 42-Jährige unterschreibt beim Tabellenletzten bis Sommer 2022 mit einer Option für ein weiteres Jahr.

"Ich bin extrem froh und stolz, dass alles geklappt hat und mir Barnsley diese Chance gibt", sagt Struber in einer Aussendung der Engländer. "Die vergangenen Tage waren aufregend und ich bin bereit für die neue Aufgabe und werde alles tun, damit wir den Klassenerhalt schaffen."

Barnsley verfolgt Struber schon länger

Auch Barnsley-CEO Dane Murphy sprach über seinen neuen Chefcoach. "Gerhard ist ein junges Trainertalent und jeder Klub würde sich freuen, ihn zu haben. Wir haben ihn schon in der Vergangenheit verfolgt und seine Taktik sowie seine Fähigkeit, Talente weiterzuentwickeln passt genau zu Barnsley."

Zudem hätte Struber zu verstehen gegeben, dass er in das Projekt Barnsley glaube und zuversichtlich sei, dass der Klassenerhalt unter seiner Führung möglich wäre. "Wir erwarten attraktiven Fußball unter Gerhard", so Murphy. Strubers erste Partie an der Barnsley-Seitenlinie ist am 23. November gegen Blackburn Rovers.