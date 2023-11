Österreich heute live im FreeTV: Wer zeigt / überträgt ÖFB vs. Deutschland im TV und Livestream?

Es ist an der Zeit für den Fußball-Klassiker zwischen Österreich und Deutschland! Die beiden Nachbarn treffen heute in einem Testspiel aufeinander. SPOX verrät, wie Ihr die Begegnung live im Free-TV und Livestream mitverfolgen könnt.

Ganz Fußballösterreich darf sich auf ein Spektakel freuen. Am heutigen Dienstag (21. November) misst sich die österreichische Nationalmannschaft in einem Testspiel mit Deutschland. Das letzte Duell mit dem vierfachen Weltmeister im Jahr 2018 (Freundschaftsspiel) gewann Österreich mit 2:1, nun peilen die Spieler von Ralf Rangnick den zweiten Sieg in Folge an.

Aus österreichischer Sicht gibt es in Bezug darauf wohl keinen besseren Zeitpunkt. Die EM-Qualifikation hat man mit Bravour als Gruppenzweiter hinter Belgien gemeistert, zuletzt bezwang man Estland mit 2:0. Deutschland dagegen kassierte am vergangenen Samstag gegen die Türkei die erste Pleite seit der Übernahme von Julian Nagelsmann.

© getty

Österreich heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt ÖFB vs. Deutschland im TV und Livestream?

Was die Übertragung des Spiels betrifft, ist in Österreich der ORF verantwortlich. Bei ORF1 werden um 20.15 Uhr die ersten Livebilder aus Wien gezeigt, um die Moderation kümmert sich dabei Rainer Pariasek, das Kommentatoren-Duo besteht aus Thomas König und Roman Mählich. Herbert Prohaska und Viktoria Schnaderbeck übernehmen die Analyse.

Zusätzlich zur Übertragung im Free-TV wird auch ein kostenloser Livestream angeboten, und zwar in der ORF-TVthek.

In Bezug auf die Übertragung in Deutschland führt kein Weg am ZDF vorbei. Auch dort steigt um 20.15 Uhr die Vorberichterstattung, und ebenfalls liefert auch das ZDF einen kostenlosen Livestream. Dieser ist bei zdf.de auffindbar.

Österreich heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt ÖFB vs. Deutschland im TV und Livestream? Liveticker zum Duell

Wer keine Möglichkeit hat, das Free-TV- oder Livestream-Angebot wahrzunehmen, kann auf den Liveticker von SPOX ausweichen. Wir beschreiben das Spielgeschehen nämlich detailliert und in einer hohen Frequenz für Euch mit.

Hier geht es zum Liveticker des Testspiels zwischen Österreich und Deutschland.

Österreich heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt ÖFB vs. Deutschland im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Österreich vs. Deutschland

Österreich vs. Deutschland Wettbewerb: Freundschaftsspiel

Freundschaftsspiel Datum: 21. November 2023

21. November 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Ernst-Happel-Stadion, Wien

Ernst-Happel-Stadion, Wien TV: ZDF, ORF1

Livestream: zdf.de, ORF-TVthek

Liveticker: SPOX

Österreich vs. Deutschland: Die vergangenen fünf Duelle auf einen Blick