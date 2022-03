ÖFB: Franco Foda verkündet Abschied von Nationalteam

Franco Foda verkündete auf einer Pressekonferenz des ÖFB, dass er seine Tätigkeiten als Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft nicht mehr fortsetzen wird. Der Vertrag des Trainers, der Ende März ausläuft, wird nicht verlängert werden.

"Ich habe mir Gedanken gemacht, warum wir so wechselhaft in den Leistungen waren, und habe mich letzten Endes am gestrigen Abend (zum Rücktritt, Anm. d. Red.) entschieden", meinte der Teamchef über sein Aus beim ÖFB. Zudem hätte er laut dem 55-Jährigen "noch die Möglichkeit auf eine Vertragsverlängerung gehabt", diese jedoch ausgeschlagen, damit "in der jetzigen Situation wieder Ruhe einkehrt".

Artikel und Videos zum Thema Alle Spiele des Afrika Cups gibt es LIVE bei sportdigital.de

Näheres in Kürze.