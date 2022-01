Wehen löst Vertrag auf: Stefan Stangl ist wieder vereinslos

Nach nur einem halben Jahr im Trikot des SV Wehen Wiesbaden ist Stefan Stangl wieder vereinslos. Der Verein bestätigte am Dienstag auf der Homepage, dass der Vertrag des Österreichers mit sofortiger Wirkung aufgelöst wurde.

"Wir haben gemeinsam mit Stefan die Entscheidung getroffen, dass es für ihn am besten ist, sich eine neue Herausforderung zu suchen", so Wehen-Geschäftsführer Nico Schäfer. "Wir danken Stefan für seinen Einsatz und wünschen ihm für seine private und berufliche Zukunft alles Gute", fügte er an.

Stangl absolvierte beim deutschen Drittligisten fünf Pflichtspiele. Seit Oktober 2021 kam er allerdings nicht mehr zum Einsatz. Während seiner Zeit in Österreich kickte der Linksverteidiger unter anderem für den SK Rapid, Red Bull Salzburg, FK Austria und Sturm Graz.