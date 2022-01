Ex-Austria-Coach Thorsten Fink tritt neue Aufgabe in Lettland an

Ex-Austria-Trainer Thorsten Fink nimmt eine neue Herausforderung an. Der Deutsche wurde am Dienstag beim lettischen Erstligisten FC Riga via stylisher Video-Präsentation angekündigt.

Für den ehemaligen Meister Lettlands lief es in letzter Zeit alles andere als rund. Nach drei Meisterschaften in Folge reichte es in der Vorsaison nur zu Rang vier. Mit Fink soll der Erfolg beim Verein wieder einkehren.

Der 54-Jährige trainierte nach seinem Engagement bei Austria Wien den Grashopper Club Zürich, ehe der Sprung zu Vissel Kobe nach Japan gelang. Mit Kobe, wo auch Starkicker Andres Iniesta noch aktiv ist, holte Fink den Kaiserpokal sowie den Supercup. Seit September 2020 verweilte der deutsche Trainer jedoch ohne Job.

Beim FC Riga soll nun der eine oder andere Titel folgen. Finks langjähriger Co-Trainer Sebastian Hahn folgt ihm ebenfalls in die lettische Hauptstadt.