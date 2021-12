LASK - HJK Helsinki, Übertragung: Conference League heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Conference League spielt der LASK heute daheim gegen HJK Helsinki. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Partie des 6. Gruppenphasen-Spieltags live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Conference League, LASK vs. HJK Helsinki: Datum, Ort, Anpfiff Infos

Für den Linzer ASK steht am heutigen Donnerstag, 9. Dezember, in der Conference League das Heimspiel gegen HJK Helsinki auf dem Programm. Die Partie des 6. Spieltags der Gruppenphase wird um 18:45 Uhr in Klagenfurt angepfiffen.

Mit dem Sieg gegen Maccabi Tel-Aviv am vergangenen Spieltag sicherten sich die Linzer bereits den Gruppensieg.

LASK - HJK Helsinki, Übertragung: Conference heute live im TV und Livestream

Exklusiv übertragen wird LASK gegen Helsinki heute vom Pay-TV-Sender Sky, der dafür die Übertragungsrechte hält. Auf Sky Sport Austria 3 beginnt die Übertragung mit Kommentator Gerhard Krabath um 18:35 Uhr.

Sowohl das Einzelspiel als auch die Konferenz können Sky-Kunden über die App Sky Go im Livestream verfolgen. Mit einem kostenpflichtigen Sky Ticket haben alle, die nicht Kunde des Pay-TV-Senders sind, die Möglichkeit sich die Partie live anzusehen.

LASK gegen HJK Helsinki, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Alle Infos im Überblick

Begegnung: LASK - HJK Helsinki

LASK - HJK Helsinki Wettbewerb: UEFA Conference League

UEFA Conference League Rahmen: Gruppenphase

Gruppenphase Spieltag: 6

6 Datum: 9. Dezember 2021

9. Dezember 2021 Anstoß: 18:45 Uhr

18:45 Uhr Ort: Wörtherseestadion

Wörtherseestadion Free-TV: -

Pay-TV: Sky Austria 3

Livestream: Sky Go, Sky Ticket

Die Tabelle vor dem letzten Spieltag