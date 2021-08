Ex-Sturm-Kicker Avdijaj wieder auf Klubsuche: "Viel Pech und viele schlechte Entscheidungen“

Donis Avdijaj ist - wie schon so oft in seiner Karriere - wieder auf Vereinssuche. Nun versucht der 24-Jährige die Achterbahnfahrt der letzten Jahre zu erklären.

Schalke 04, Sturm Graz, Roda JC, Willem II, Trabzonspor, Heart of Midlothian FC, FC Emmen, AEL Limassol - so lesen sich Avdijajs Karrierestationen seit Sommer 2016. Nur selten hielt es der Offensivspieler länger als sechs Monate aus, seine beste Phase hatte er wohl beim SK Sturm (45 Spiele, 13 Tore, 11 Vorlagen).

Zuletzt kickte Avdijaj auf Zypern, für AEL Limassol lief er zwölfmal auf, erzielte aber kein Tor. Jetzt muss ein neuer Verein her. „Natürlich hinterfragen immer viele Leute, was in den letzten zwei Jahren bei den ganzen Mannschaften passiert ist“, sagt der 24-Jährige im Transfermarkt-Interview, sagt aber auch, "dass es nicht immer am Spieler liegen muss“.

„Ich war auf der Suche nach einer Plattform, nach einer Mannschaft, um mich zu präsentieren. Wie der Zufall es so wollte, kamen aber viel Pech und viele schlechte Entscheidungen dazu", sagt Avdijaj über seine vergangenen Stationen. Besonders suboptimal lief es bei Limassol, wo er sich zumeist auf der Bank wiederfand.

Avdijaj war Limassol zu teuer

„Ich bin als Spieler auch machtlos, wenn der Verein finanzielle Probleme hat und Spieler nicht mehr bezahlen kann sowie Gehälter sparen möchte“, so Avdijaj, der den Zyprioten "zu teuer war, deswegen musste ich auch auf Spielzeit verzichten, was ich auf gar keinen Fall wollte. Da musste man dann gequält auf der Bank sitzen. Da ich sowieso nicht der Typ bin, dem es um Geld geht, habe ich dem Verein meine Hilfe angeboten und gesagt, dass ich natürlich gucke, dass ich etwas anderes finde.“

Avdijajs Ruf ist nicht der beste, auch in Deutschland, wo er gerne wieder unterkommen würde. Dieser Umstand nahm ihn "emotional sehr mit". Nun will der Stürmer beweisen, dass er emotional gereift ist. Ein neues Management soll den Wechsel nach Deutschland „oder in die Nähe“ möglich machen. „Ich möchte zeigen dass ich es auch hier schaffen kann, wo ich angefangen habe. Das ist jetzt mein großes Ziel“, so Avdijaj.

Kontakte gab es bereits, gesucht ist ein Klub, der "versucht, offensiven Fußball zu spielen, da kann ich viel Qualität beisteuern und viel helfen. Mir geht es rein ums Fußballspielen und – am allerwichtigsten – um das Vertrauen.“