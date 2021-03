Ex-Salzburg-Torjäger Jonathan Soriano unterschreibt bei CD Castellon

Als Kapitän führte Jonathan Soriano den FC Red Bull Salzburg zu zahlreichen nationalen Meistertiteln und Erfolgen in Europa. Seit August 2020 war der spanische Stürmer arbeitslos, nun unterschrieb er einen Vertrag bei CD Castellon in der Segunda Division.

FC Girona stellte Soriano zu Beginn der neuen Saison frei, Castellon ergrief die Gelegenheit und sicherte sich die Dienste des 35-Järhigen ablösefrei. Derzeit liegen die "Albinegros" auf dem drittletzten Platz in der zweithöchsten Spielklasse. Soriano soll den Klub mit seinem Torriecher vor dem drohenden Abstieg wahren.

Von 2012 bis 2017 kam der Techniker für Red Bull Salzburg in 203 Pflichtspielen auf beachtliche 174 Tore und 72 Vorlagen. Der Spanier wechselte schließlich nach China zu Beijing Guoan. Es folgte ein Kurz-Aufenhalt bei Al-Hilal Riad in Saudi Arabien, ehe es Soriano wieder zurück in die Heimat zog.