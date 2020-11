Statt Thomas Murg? PAOK wollte Ex-Rapidler Louis Schaub verpflichten

Nach seinem Wechsel Anfang Oktober hält Thomas Murg bei zwei Treffern in nur sechs Spielen. Doch das hätte ganz anders kommen können, denn dem Vernehmen nach wollte PAOK Dimitris Limnios ursprünglich mit Louis Schaub ersetzen.

Erst der Wechsel des Griechen zum 1. FC Köln machte den Transfer des Rapid-Flügelspielers möglich. Doch wie der vereinsnahe Geissblog schreibt, war es eigentlich das Ziel PAOKs einen Tausch mit dem in Köln unter Vertrag stehenden Louis Schaub zu erwirken.

Bereits zuvor waren die Griechen wegen dem Ex-Rapidler in Verhandlungen, sogar ziemlich erfolgreich. Wie Sportdirektor Horst Heldt in der Vorbereitung verriet, waren die Verhandlungen praktisch abgeschlossen. Doch in Saloniki zierte man sich, zögerte den Transfer immer wieder hinaus. Irgendwann wurden Verein und Spieler zu ungeduldig und Schaub wechselte leihweise zum FC Luzern.

Da Limnios dennoch in die Domstadt transferiert wurde, musste Ersatz in Form von Thomas Murg her. Im Endeffekt entwickelte sich der Deal aber für beide Österreicher gut. Denn auch Schaub findet sich in der Schweiz gut zurecht. "Es schaut so aus, als ob ich alles richtig gemacht habe", so der 25-Jährige. Mit einem Tor und doppelt so vielen Vorlagen, ist ihm der Start beim FC Luzern geglückt.