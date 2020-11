Raphael Holzhauser verlängert Vertrag bei Beerschot

Raphael Holzhauser hat seinen Vertrag beim belgischen Erstligisten Beerschot bis Juni 2023 verlängert. Der 27-jährige Mittelfeldspieler erzielte in der laufenden Saison in bisher 13 Ligaspielen bereits zehn Treffer und führt damit die Torschützenliste an. Außerdem gelangen dem Offensivmann acht Torvorlagen.

Die starken Leistungen brachten dem früheren Deutschland- und Schweiz-Legionär unlängst auch seine ersten beiden Nationalteameinsätze ein. Der ehemalige Rapid- und Austria-Spieler Holzhauser steht seit Juli 2019 bei Beerschot unter Vertrag, das derzeit Tabellenzweiter der Jupiler-Pro-League ist.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Raphael ist ein begabter Fußballer, sein Flair und seine Erscheinung passen zu uns. Wegen Spielern wie ihm kommen Fans ins Stadion. Unsere Anhänger lieben ihn, weil er immer nach kreativen Lösungen sucht und Spaß am Spiel hat", sagt Sportdirektor Sander van Praet.