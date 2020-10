"Rapha Goldener Schuh": Raphael Holzhauser führt Scorerliste der Top-10-Ligen an

"Rapha Goldener Schuh" feierten 3200 Beerschoot-Fans Raphael Holzhauser immer wieder beim 6:3-Sieg gegen St. Truiden. Der ÖFB-Legionär trug mit zwei Treffern und einen Assist maßgeblich am Sieg bei und hat sich dabei an die europäische Spitze der Top-Scorer gehievt.

Denn nun hält der Ex-Austrianer bereits bei sieben Toren und sechs Vorlagen in neun Spielen und lässt damit im Ranking der Top-10-Ligen auch Top-Stürmer Harry Kane und Robert Lewandowski hinter sich. (die jedoch auch einige Einsätze weniger haben).

Aufsteiger Beerschot rangiert nun auf dem dritten Platz der Jupiler Pro League. Mittlerweile ist in Belgien ein kleiner Hype um den 27-Jährigen ausgebrochen. "Rapha Magic", "Phänomen" oder "Messi der Alpen" skandierten die Medien.

Holzhauser sagte kürzlich über seine Hochform im APA-Gespräch: "Es ist schwer zu sagen, warum es so gut läuft." Vergangene Woche durfte der Spielmacher gegen Griechenland sein Debüt in der Nationalmannschaft feiern: "Das ist natürlich ein Traum, der in Erfüllung geht", meinte der ehemalige Nachwuchs-Teamspieler.