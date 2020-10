Das ÖFB-Team gastiert heute in Nordirland. Ob es für die Nationalmannschaft für den zweiten Sieg im dritten Spiel reicht, könnt Ihr hier bei SPOX im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Nations League: Nordirland gegen Österreich heute im Liveticker

Nationaltrainer Franco Foda hat nach dem 2:1 am Mittwoch gegen Griechenland ein überwiegend positives Resümee gezogen. Er ortete zwar im Hinblick auf die Nations-League-Partien in Nordirland und Rumänien Verbesserungspotenzial, dennoch überwog die Zufriedenheit über den Testspiel-Erfolg. "Der Sieg war aufgrund der zweiten Hälfte verdient", betonte der Coach.

Der Anpfiff erfolgt heute um 20.45 Uhr im Windsor Park in Belfast.

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker zur Nations-League-Partie Nordirland gegen Österreich.

Nations League: Nordirland gegen Österreich im TV und Livestream sehen

Die Partie könnt Ihr im ORF ab 20.15 Uhr verfolgen. Kommentator ist diesmal Boris Kastner-Jirka. Im Studio nehmen Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Helge Payer Platz. Der Sender bietet auch einen Livestream in der TV-Thek an.

In Deutschland wird das Spiel von DAZN übertragen. DAZN hat Menge weiteren Spitzenfußball im Angebot, u.a. die Bundesliga, Champions League, Europa League, LaLiga und Serie A. Dazu gibt es noch Darts, Boxen, Basketball, American Football und noch vieles mehr. Dieses Angebot könnt Ihr für einen Monat kostenlos testen, anschließend kostet ein Abo 11,99 Euro im Monats oder 119,99 Euro im Jahresabo.

Nordirland gegen Österreich: Die letzten Duelle im Überblick

Zuletzt gab es das Duell im November 2018, damals ebenfalls in der Nations League. Xaver Schlager und Valentino Lazaro trafen damals für das ÖFB-Team und sorgten für den 2:1-Sieg.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Nations League 18.11.2018 1:2 Nations League 12.10.2018 1:0 WM-Quali 12.10.2005 2:0 WM-Quali 13.10.2004 3:3

Nations League: Die Tabelle der ÖFB-Gruppe

Der Gruppenletzte steigt in die Liga C ab. Der Sieger dagegen wird in die Liga A aufsteigen.