Nations League: Rumänien gegen Österreich heute im Liveticker

Österreich trifft heute in Rumänien auf die rumänische Nationalmannschaft. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Rumänien gegen Österreich heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Schiedsrichter der Partie ist der Pole Daniel Stefanski.

Vor Beginn: Das Spiel wird um 20.45 Uhr angepfiffen werden, Austragungsort ist das Ilie-Oana-Stadion in der rumänischen Stadt Ploiesti. Petrolul Ploiesti trägt hier sonst seine Heimspiele aus.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum UEFA-Nations-League-Gruppenspiel zwischen Rumänien und Österreich.

Nations League: Rumänien gegen Österreich heute live sehen

Die Partie von Rumänien gegen Österreich wird in Österreich live auf ORF 1 übertragen. In Deutschland zeigt wiederum DAZN die Partie exklusiv live. Dort könnt Ihr auch die GoalZone-Konferenz verfolgen, in der alle Spiele parallel gezeigt werden.

Nations League: Die Tabelle der Gruppe von Österreich

Platz Team Spiele Tore Differenz Punkte 1 Norwegen 3 10:3 +7 6 2 Österreich 3 5:4 +1 6 3 Rumänien 3 4:7 -3 4 4 Nordirland 3 2:7 -5 1

