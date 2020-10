Donis Avdijaj absolviert Probetraining in der Eredivisie

Donis Avdijaj könnte womöglich in der Eredivisie anheuern. Laut "Voetbal International" absolviert der 24-Jährige ein Probetraining beim FC Emmen.

Der Ex-Sturm-Kicker darf eine Woche sein Können beim Tabellenfünfzehnten unter Beweis stellen. "Donis hat in der jüngeren Vergangenheit bei Willem II schon gezeigt, dass er sehr gut Fußball spielen kann. Wir sind gespannt, wie er sich schlägt und ob wir etwas ausarbeiten können", meinte Trainer Dick Lukkien entgegen dem Magazin.

Emmen wäre Avdijajs dritte Station in der Niederlande, so spielte er zuvor bereits bei Roda Kerkrade auf Leihbasis und daraufhin bei Willem II, ehe sein Vertrag nach acht Monaten frühzeitig aufgelöst wurde. Vergangene Saison lief der Rechtsfuß für Trabzonspor und Heart of Midlothian FC auf.