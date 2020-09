Ex-Rapidler Boli Bolingoli verlässt Celtic Glasgow

Rapids Ex-Kicker Boli Bolingoli wird in Zukunft nicht mehr für den schottischen Meister Celtic Glasgow auflaufen. Stattdessen steht eine Leihe in die Türkei zu Istanbul Basaksehir an - wie der Traditionsklub per Twitter bekanntgab.

Aufgrund eines Corona-Verstoßes wurde Bolingoli zuletzt vom Verband für drei Spiele gesperrt. Sein Wechsel zum amtierenden türkischen Meister Basaksehir ist beschlossene Sache. Nach dem einjährigen Leihgeschäft besitzt der Erdogan-Klub eine Kaufoption.

Bolingoli wechselte im Sommer 2019 vom SK Rapid zu Celtic, absolvierte dort 29 Partien und verbuchte vier Assists.