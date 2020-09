Ex-Rapidler Alex Sobczyk schießt Gornik Zabrze zu historischem Sieg

Die Profi-Karriere von Ex-Rapidler Alex Sobczyk, der auch für den FAC spielte, blüht im Ausland neu auf. Am vergangenen Wochenende traf der 23-Jährige bei einem historischen Sieg von Gornik Zabrze und übernahm mit dem Klub die Tabellenführung in Polens höchster Spielklasse.

22 Jahre lang konnte der schlafende Traditionsklub keinen Sieg bei Legia Warschau erzwingen, mit dem 3:1-Erfolg in der letzten Runde wurde der Fluch offiziell gebrochen. Vor knapp 14.300 Fans erzielte Sobczyk den frühen 1:0-Führungstreffer. "Eine tolle Kombination, ich bin richtig gestanden, habe mit links eingeschoben", erklärte der Stürmer gegenüber der Krone und fügte hinzu: "Besser kann es für mich nicht laufen."

Trotz Corona-Pandemie sind in Polen derzeit 50 Prozent der Stadionauslastung zugelassen. "Komplett heißblütig, da geht's richtig ab", schwärmte der gebürtige Wiener von der Fan-Atmosphäre.

Alex Sobczyk: "Rivalität ist extrem"

Nach dem Sieg über Legia rangiert Gornik bei vier gespielten Partien mit zwölf Punkten auf dem ersten Tabellenplatz. "Wir sind erst um 3 Uhr aus Warschau zurückgekommen, da haben uns die Fans beim Stadion empfangen, gefeiert. Die Rivalität ist extrem", betonte Sobczyk.

Der Goalgetter kickte in der abgelaufenen Saison für Spartak Trnava in der Slowakei. Im August 2020 wechselt er in die polnische Ekstraklasa. Derzeit hält Sobczyk bei fünf Pflichtspielen, einem Tor und vier Assists. Im Trikot von Spartak stand der Österreicher 33 Mal auf dem Platz, sorgte dabei für zwölf Tore und drei Vorlagen.