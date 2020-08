Wechselt ÖFB-Goalie Heinz Lindner zu Marcel Koller nach Basel? Gespräche laufen offenbar

ÖFB-Torwart Heinz Lindner steht offenbar vor einem Engagement beim FC Basel. Einem Bericht zufolge befindet sich der 30-Jährige bereits zu Vertragsverhandlungen in der Schweiz.

Bereits in der Vergangenheit zeigte Basel-Trainer Marcel Koller Interesse an seinem ehemaligen Schützling, nun soll dieser vor einer Unterschrift stehen. Fotos auf Instagram zeigten, dass Lindner gemeinsam mit seinem Berater Max Hagmayr in Zürich verweilte. Wie die Krone berichtet, verhandeln die beiden mit Basel.

An Basels Einser-Goalie Djordje Nikolic ist derzeit kein Vorbeikommen, Lindner würde beim Drittplatzierten der abgelaufenen Schweizer Liga wohl lediglich als Ersatz fungieren.

Zukunft von Marcel Koller beim FC Basel unsicher

Marcel Kollers Zukunft ist allerdings ungewiss - sein Kontrakt läuft nach Ende der nationalen und internationale Cup-Bewerben ab. "Ich bin nach wie vor entspannt. Wenn's klappt, dann geht's ja gleich weiter mit der neuen Saison. Wenn nicht, dann sage ich tschüss und danke", zitiert ihn der Blick in Bezug auf eine Vertragsverlängerung.