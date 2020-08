Offiziell: Ex-Sturm-Kicker Juan Dominguez unterschreibt bei PAS Giannina

Seit Anfang August ist Juan Dominguez ohne Vertrag, nachdem der Spanier beim SK Sturm nicht verlängerte. Nun ist sein neuer Verein offiziell bekannt und es geht nach Griechenland zum PAS Giannina.

Sturm Graz war die erste Destination außerhalb seiner Heimat, nach 46 Spielen geht es für den Mittelfeld-Spieler nun zum nächsten Auslands-Abenteuer. Der mittlerweile 30-Jährige wechselt in Griechenlands höchste Spielklasse.

Genauer gesagt zu PAS Giannina, den überlegenen Meister der abgelaufenen Zweitliga-Saison. Der Aufsteiger will sich nun in der Super League 1 etablieren und holte sich dafür einiges an Erfahrung via Juan Dominguez.

Der Spanier unterschreibt einen Vertrag über zwei Jahre, wie der Verein offiziell bekannt gab.