FC Rostow verliert mit Akademie-Mannschaft 1:10

Die Corona-Krise führt Russlands Fußball ad absurdum. Weil die komplette Mannschaft des FK Rostow nach sechs auffälligen Corona-Tests unter der Woche in eine zweiwöchige Quarantäne geschickt worden war, trat der Club am Freitagabend zum Neustart der Premjer Liga bei Sotschi ausschließlich mit Nachwuchsspielern an, die noch nie zuvor eine Erstliga-Partie bestritten hatten und verlor 1:10 (1:4).

Immerhin gab es ein Lob vom Vereinspräsidenten: "Unsere Burschen sind großartige Männer", wurde Artasches Arutjunjants auf der Internetseite des Clubs zitiert. "Das ist alles, was zählt. Diese Burschen sind zukünftige Meister."

Bei sechs Spielern der Profis von FC Rostow bestand ein Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion. Die Tests seien von "der Norm abgewichen". Die betroffenen Fußballer sind den Angaben nach vom Rest des Teams abgeschirmt worden. Die Gesundheit gehe vor, hieß es.

Rostov kämpft als aktueller Tabellenvierter um einen Platz in der Champions League. Die Außenseiter-Mannschaft liegt in der Tabelle etwa vor den Traditionsvereinen ZSKA, Dynamo und Spartak Moskau. Tabellenführer ist Zenit St. Petersburg mit neun Punkten Vorsprung auf Lokomotiv Moskau. Acht Spiele stehen in der Liga noch aus, Rostov hat seit Freitagabend ein Spiel mehr.

Tabelle in der Premijer Liga nach den Freitagsspielen